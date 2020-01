Ιράν: Τραγωδία στην ταφή του Σουλεϊμανί! Ποδοπατήθηκε κόσμος

Σε τραγωδία εξελίσσεται η ταφή του στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, που δολοφονήθηκε με εντολή Τραμπ την περασμένη εβδομάδα στη Βαγδάτη! Η σορός του Ιρανού στρατηγού, που θεωρούνταν (άτυπα) ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας του Ιράν, έφτασε στη γενέτειρά του Κερμάν σήμερα και χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν για να συνοδεύσουν το φέρετρό του.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, δεκάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην κηδεία του ποδοπατήθηκαν με τις πληροφορίες από την ιρανική τηλεόραση να μιλούν για πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι πρώτες, αλλά ανεπιβεβαίωτες ακόμα πληροφορίες κάνουν λόγο για 35 νεκρούς και 48 τραυματίες!

Δείτε τις πρώτες σοκαριστικές εικόνες

Can't confirm the video / 20+ dead and injured in stampede during Solleimani's funeral #Kerman #Iran pic.twitter.com/9I1mq8qroW

Iranian state television is reporting that a stampede has erupted at a funeral procession for a general slain in U.S. airstrike and that there are an unspecified number of people killed or injured. https://t.co/fCqILIfv2L

— The Associated Press (@AP) January 7, 2020