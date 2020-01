Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε σε απευθείας σύνδεση πλάνα που εικονίζουν χιλιάδες ανθρώπους, πολλούς στα μαύρα, που έχουν κατακλύσει τους δρόμους της Κερμάν για να θρηνήσουν τον ανώτατο αξιωματικό, ο οποίος για ορισμένους αναλυτές ήταν ατύπως ο δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος στη χώρα.

Το τρέχον εικοσιτετράωρο έχει κηρυχθεί αργία στην Κερμάν, προκειμένου όσο περισσότεροι πολίτες της μπορούν να πάνε να αποτίσουν φόρο τιμής στον υποστράτηγο, αξιωματικό εξαιρετικά δημοφιλή στο Ιράν, τον οποίο οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας χαρακτηρίζουν «μάρτυρα».

VIDEO: Iranians gather in Kerman for the burial of top general Qasem Soleimani after he was killed by the US pic.twitter.com/cu9IAQ5ddl

