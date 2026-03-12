Καιρός σήμερα: Ήλιος στη μισή Ελλάδα, συννεφιά και βροχές στην υπόλοιπη, αναλυτική πρόγνωση

Στα δύο χωρίζει τη χώρα ο καιρός σήμερα Πέμπτη (12.03.2026) με ηλιοφάνεια σε αρκετές περιοχές και συννεφιά με βροχές σε άλλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα στις ελάχιστες τιμές της. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αραιές νεφώσεις στα ανατολικά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3, το μεσημέρι – απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στη νότια Κρήτη τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.