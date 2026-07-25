Καιρός: Χάος από τα μπουρίνια – 940 κλήσεις στην Πυροσβεστική μέσα σε λίγες ώρες

Χάος προκάλεσε η κακοκαιρία που χτύπησε τη χώρα, καθώς τα μπουρίνια έφεραν πολλά προβλήματα και πλημμύρες με την πυροσβεστική να αναλαμβάνει δράση.

Η Πυροσβεστική δέχτηκε 940 κλήσεις στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων και των βροχοπτώσεων που προκλήθηκαν από τα μπουρίνια.

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Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Αττικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει λάβει 60 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 36 κοπές δέντρων και 3 αντλήσεις

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Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί, 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις

Ζημιές σε καλλιέργειες στη Θεσσαλία

Ζημιές σε καλλιέργειες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες (24.07.2026), Παρασκευή, στην περιοχή της Ποταμιάς Ελασσόνας και τα Πλατανούλια και τα Δένδρα Τυρνάβου.

Το φαινόμενο διήρκεσε περίπου τριάντα λεπτά και έπληξε, μεταξύ άλλων, τους οικισμούς Κεφαλόβρυσο, Παλαιόκαστρο, Ευαγγελισμός, Μαγούλα, Αμούρι και Δομένικο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ζημιές έχουν προκληθεί σε δενδρώδεις και αροτραίες καλλιέργειες, καθώς και στο φυτικό κεφάλαιο. Παραγωγοί της περιοχής αναφέρουν απώλειες σε καρπούς και καλλιεργούμενες εκτάσεις, ενώ η συνολική έκταση των ζημιών αναμένεται να διαπιστωθεί μετά τους σχετικούς ελέγχους.

Προβλήματα καταγράφηκαν και στην κυκλοφορία, λόγω πτώσεων δέντρων στην παλαιά εθνική οδό Ελασσόνας-Λάρισας και σε σημεία του τοπικού οδικού δικτύου.

Για λόγους ασφαλείας διακόπηκε η πρόσβαση στις ιρλανδικές διαβάσεις της περιοχής, ενώ συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών επιχείρησαν για την απομάκρυνση των δέντρων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Στην πόλη της Λάρισας σημειώθηκαν μεμονωμένες διακοπές στην ηλεκτροδότηση ενώ οι ισχυρές ριπές του ανέμου προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας.