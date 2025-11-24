Ζέλικο Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στη EuroLeague»

Η Παρτιζάν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στη 13η αγωνιστική της Euroleague και ο Σέρβος κόουτς αποθέωσε τους “πράσινους” ενόψει του αγώνα στο Telecom Center Athens.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ετοιμάζεται για μία ακόμη επιστροφή στο αγαπημένο του ΟΑΚΑ και δεν έκρυψε την εκτίμησή του στο ρόστερ της παλιά του ομάδας, λίγες ημέρες πριν το Παναθηναϊκός – Παρτιζάν στη Euroleague.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός ανέφερε τα εξής: “Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει το καλύτερο ρόστερ στην EuroLeague. Είναι πλήρεις σε όλες τις θέσεις. Πρέπει να παίξουμε πάνω από το καλύτερο μας επίπεδο αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει και εμείς να πιστεύουμε στον εαυτό μας”.