Αυτή είναι η «υπερτροφή» που εντάσσουν στη διατροφή τους οι γηραιότεροι κάτοικοι στον κόσμο και ζουν μέχρι τα 100, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι επονομαζόμενες μπλε ζώνες (blue zones) είναι συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, όπου οι κάτοικοι τους συμπληρώνουν τα 100 χρόνια ζωής, ακολουθώντας υγιεινό τρόπο ζωής αλλά κυρίως την ισορροπημένη διατροφή.

Μετά από πολυετή έρευνα, ο συγγραφέας Dan Buettner μαζί με τους συνεργάτες του, ανακάλυψαν ότι οι κάτοικοι της Ικαρίας (Ελλάδα), της Οκινάουα (Ιαπωνία), της Σαρδηνίας (Ιταλία), της Νικόγια (Κόστα Ρίκα) και της Λόμα Λίντα (Καλιφόρνια) έχουν εξαιρετικά υψηλό προσδόκιμο ζωής σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο και ότι η διατροφή τους περιλαμβάνει κυρίως δημητριακά, λαχανικά, φρούτα, όσπρια, φασόλια και ξηρούς καρπούς.

Δεν είναι λίγοι πάντως αυτοί που αναρωτιούνται ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας των κατοίκων των «μπλε ζωνών», οι οποίοι καταφέρνουν να έχουν καλύτερη υγεία και ευεξία, συμπληρώντας ένα αιώνα ζωής.

Oι ειδικοί που ερευνούν τις συγκεκριμένες περιοχές αποκάλυψαν μια «υπερτροφή», που δεν είναι άλλη από την σόγια, που μπορείτε να εντάξετε και εσείς στις διατροφικές σας συνήθειες, εάν θέλετε να αυξήσετε τις πιθανότητες να ζήσετε μέχρι τα 100.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στην Σαρδηνία, η οικογένεια Melis από την πόλη Perdasdefogu κατάφερε το 2012 να κερδίσει μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες, ως η μακροβιότερη οικογένεια στον κόσμο, αφού εννιά μέλη της (όλα αδέρφια) ξεπερνούσαν συνολικά τα 818 έτη ζωής.

Tα μέλη της οικογένειας συμπεριλήφθηκαν και στο ντοκιμαντέρ του Dan Buettner που προβλήθηκε (2023) στο Netflix «Live to 100: Secrets of the Blue Zones», στο οποίο ο ίδιος ανέφερε ότι οι τροφές που περιείχαν σόγια δεν έλειπαν ποτέ από το πιάτο τους.

Τις τροφές με σόγια συνάντησαν οι ειδικοί και στην Οκινάουα, όπου, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα, οι κάτοικοι της έχουν 10 φορές περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν μέχρι τα 100 σε σύγκριση με τον «μέσο» Αμερικανό πολίτη.

Οι κάτοικοι της Οκινάουα τείνουν να έχουν ισχυρούς δεσμούς με το οικογενειακό τους περιβάλλον, να περνούν περισσότερο χρόνο στην εξοχή και να ασχολούνται με την κηπουρική, ενώ η διατροφή τους χαραρακτηρίζεται από χαμηλή πρόσληψη θερμίδων. Εκτός αυτών, όμως, η σόγια μπορεί να είναι το «κλειδί» για τη συνολική υγεία τους.

«Η δίαιτα της Οκινάουα είναι πλούσια σε τροφές που παρασκευάζονται με σόγια, όπως το τόφου και η σούπα miso» ανέφερε συγκεκριμένα.

«Τα φλαβονοειδή στο τόφου ωφελούν την υγεία της καρδιάς και περιορίζουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού. Οι τροφές από σόγια που έχουν υποστεί ζύμωση συμβάλλουν επίσης στην υγεία του εντέρου και του πεπτικού συστήματος, προσφέροντας περισσότερα διατροφικά οφέλη» πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η διατροφολόγος Helen Bell δήλωσε, μιλώντας στη Mirror, ότι η σόγια είναι πλούσια σε ακόρεστα λίπη, τα οποία θωρακίζουν τον οργανισμό από τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

«Από την εμπειρία μου, τα προϊόντα σόγιας συνδέονται όντως με σημαντικά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία. Αρκετές μελέτες υποδηλώνουν ότι η σόγια μπορεί να βελτιώσει το κυκλοφορικό, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων» τόνισε.

Και συμπλήρωσε πως οι κάτοικοι που καταναλώνουν τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε σόγια, όπως αυτοί στην Οκινάουα, τείνουν να έχουν χαμηλότερα ποσοστά καρδιακών παθήσεων.

Το «κλειδί», σημείωσε η διατροφολόγος, είναι η προετοιμασία της σόγιας με υγιεινό τρόπο, όπως είναι η ζύμωση.

Η ίδια ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων από σόγια, όπως το tofu, τα edamame (φασόλια σόγιας), το τέμπε και το γάλα σόγιας, ανάλογα με τις προτιμήσεις του καθενός και τους στόχους που έχει θέσει για καλύτερη υγεία, ενώ υπάρχουν και διάφοροι τρόποι μαγειρέματος, όπως στον ατμό ή το τηγάνι.

Μπορεί η σόγια να προσφέρει αμέτρητα οφέλη για την υγεία σας,ωστόσο, σημαντικό ρόλο παίζει η ισορροπημένη διατροφή.