Σκλήρυνση κατά πλάκας: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της ολιστικής θεραπευτικής προσέγγισης

Η πρόκληση στην αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας (Πολλαπλής Σκλήρυνσης) απαιτεί μια πολυδιάστατη προσέγγιση που ξεκινά από την έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων και φτάνει έως την εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση.

«Στο Ιατρείο Σκλήρυνσης κατά Πλάκας του θεραπευτηρίου Metropolitan Hospital, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνολική, όπως απαιτείται, εκτίμηση της νόσου που αφορά στη διάγνωση, την κατάλληλη θεραπευτική δυνατότητα και την παρακολούθησή της.

Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται εξειδικευμένη ομάδα ιατρών και επιστημόνων υγείας και αξιοποιούνται κορυφαίες υποδομές, προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη ποιότητα στην παροχή των απαιτούμενων παροχών υγείας για την αντιμετώπιση της ιδιόμορφης αυτής πάθησης.

Κύριος στόχος παραμένει κάθε ασθενής να διατηρείται λειτουργικός και η καθημερινότητά του να συνεχίζεται κανονικά και με ασφάλεια» επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνος Βουμβουράκης, Διευθυντής – Υπεύθυνος Τμήματος Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας στο Metropolitan Hospital και Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας στο ΕΚΠΑ.

Ηλικιακό φάσμα και η σημασία της διάγνωσης

«Αν και η κορύφωση της νόσου καταγράφεται συνήθως στις ηλικίες 20 έως 40 ετών, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η πάθηση μπορεί να εμφανιστεί νωρίτερα ή και σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα κυριότερα συμπτώματα είναι αισθητικά, με συνηθέστερα τα μουδιάσματα στις άκρες των δακτύλων, τις διαταραχές της όρασης και την αίσθηση χρόνιας κόπωσης.

Ωστόσο, ενδέχεται να εκδηλωθούν και βαρύτερα κινητικά και άλλα συμπτώματα, τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην αντιμετώπισή τους.

Λόγω των πολλαπλών εκδηλώσεων της νόσου, η διάγνωση πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικό ιατρό, καθώς πρόκειται για μια σύνθετη κατάσταση που εκτός, από την κλινική εκτίμηση, η ορθή αξιολόγηση του ασθενούς, απαιτεί τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας και άλλων εξειδικευμένων εξετάσεων», εξηγεί.

Θεραπεία

«Προκειμένου η θεραπευτική διαχείριση της νόσου να είναι επιτυχής, απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση από εξειδικευμένη ομάδα γιατρών και άλλων επιστημών υγείας.

Ο κεντρικός ρόλος του Νευρολόγου πλαισιώνεται από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ενώ καθοριστική για την πορεία του ασθενούς είναι η παρουσία νοσηλεύτριας και ψυχολόγου. Βασικό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παραμένει η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση έναρξη της θεραπευτικής αγωγής.

Με αυτόν τον τρόπο, η ζωή του ασθενούς, στο μεγαλύτερο ποσοστό της, μπορεί να συνεχιστεί κανονικά χωρίς σημαντικούς περιορισμούς στην καθημερινές ανάγκες», αναφέρει ο ειδικός.

«Τονίζεται ότι, στην πρώιμη αναγνώριση της νόσου και την αντιμετώπισή της στη συνέχεια, καθοριστικής σημασίας είναι να μην αγνοούνται συμπτώματα που επιμένουν, καθώς η αναβολή της εκτίμησής τους μπορεί να δυσχεράνει την κατάσταση του πάσχοντος.

Η έγκαιρη διάγνωση, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί τον ασφαλέστερο δρόμο προς μια αποτελεσματική προσέγγιση, επιτρέποντας στον ασθενή να διατηρήσει την ποιότητα της ζωής του και να συνεχίσει τις δραστηριότητές του χωρίς εμπόδια», καταλήγει ο κ. Βουμβουράκης