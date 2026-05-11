Οι νυχτερινές στύσεις ως «καθρέφτης» υγείας: Η ελληνική καινοτομία που φέρνει την ανδρολογία στο σπίτι

Κάθε υγιής άνδρας έχει τρεις έως πέντε στύσεις κάθε βράδυ στον ύπνο του, χωρίς να το γνωρίζει.

Δεκαετίες ερευνών έχουν δείξει ότι αυτά τα επεισόδια αντικατοπτρίζουν την καρδιαγγειακή λειτουργία, τα επίπεδα τεστοστερόνης, τη νευρική λειτουργία και την ποιότητα του ύπνου.

Επηρεάζονται από τον τρόπο ζωής και από νοσήματα — συχνά πολλά χρόνια πριν εμφανιστούν συμπτώματα ή αλλαγές στους βιοχημικούς δείκτες.

Μια νέα ελληνική τεχνολογική προσέγγιση φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανδρική υγεία, τη γήρανση και τη στυτική λειτουργία.

Η καινοτόμος αυτή πρόταση βασίζεται στην καταγραφή των νυχτερινών στύσεων (Nocturnal Penile Tumescence – NPT) μέσω φορητής συσκευής που συνδέεται με εφαρμογή σε smartphone, επιτρέποντας για πρώτη φορά τη μακροχρόνια παρακολούθηση ενός βιολογικού φαινομένου που μέχρι σήμερα περιοριζόταν κυρίως σε εξειδικευμένα εργαστήρια ύπνου.

Οι νυχτερινές στύσεις δεν αποτελούν απλώς μια φυσιολογική λειτουργία του ανδρικού σώματος. Σύμφωνα με σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, λειτουργούν ως ένας σύνθετος βιοδείκτης που αντανακλά:

• την αγγειακή υγεία,

• τη νευρολογική ακεραιότητα,

• τη δράση της τεστοστερόνης,

• την ποιότητα του ύπνου,

• αλλά και τη συνολική βιολογική γήρανση του οργανισμού.

Η νέα ελληνική πατέντα αξιοποιεί τις δυνατότητες των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, επιτρέποντας στον ίδιο τον χρήστη να παρακολουθεί μεταβολές της νυχτερινής στυτικής λειτουργίας στο φυσικό του περιβάλλον και σε βάθος χρόνου.

Από τη σεξουαλική λειτουργία στη βιολογία της μακροζωίας

«Η σύγχρονη ανδρολογία αναγνωρίζει πλέον ότι οι νυχτερινές στύσεις αποτελούν έναν φυσιολογικό μηχανισμό οξυγόνωσης και διατήρησης του σηραγγώδους ιστού του πέους. Η μείωσή τους συνδέεται όχι μόνο με τη στυτική δυσλειτουργία, αλλά και με ευρύτερες διαταραχές του μεταβολισμού, της καρδιαγγειακής λειτουργίας και της γήρανσης.

Η δυνατότητα καθημερινής καταγραφής δημιουργεί ένα νέο πεδίο εξατομικευμένης ιατρικής, όπου η ερωτική υγεία συνδέεται άμεσα με τη συνολική υγεία και τη μακροζωία», επισημαίνει ο Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου δρ Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

Η Ιθάκη ως τόπος διαλόγου για το μέλλον της γονιμότητας

Η παρουσίαση της νέας αυτής προσέγγισης πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη από τον δρ Κωνσταντινίδη, στο πλαίσιο ομιλίας με θέμα την ανδρική υπογονιμότητα και την υπογεννητικότητα κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου «Η Ελλάδα σε μία κρίσιμη δημογραφική καμπή».

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νήσων, τον Δήμο Ιθάκης, το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το Παγκόσμιο Ιπποκράτειο Ινστιτούτο Ιατρών, την Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής δρ Κωνσταντίνος Πάντος ανέφερε μεταξύ άλλων πως η Εταιρεία «στηρίζει κάθε σοβαρή πρωτοβουλία διαλόγου, προσφέροντας τεκμηριωμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τη γονιμότητα και τις αναπαραγωγικές επιλογές, ώστε οι πολίτες να μπορούν να λαμβάνουν συνειδητές αποφάσεις για το μέλλον τους».

«Σε μια εποχή όπου οι δυτικές κοινωνίες αντιμετωπίζουν πρωτοφανή μείωση γεννήσεων, η συζήτηση δεν αφορά μόνο την ιατρική της αναπαραγωγής, αλλά και τη βαθύτερη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το σώμα, την επιθυμία και τη συνέχεια της ζωής» τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε η νέα αυτή ελληνική καινοτομία επιχειρεί να ενώσει την ψηφιακή τεχνολογία, την ανδρολογία και την προληπτική ιατρική, ανοίγοντας έναν νέο διάλογο για το μέλλον της ερωτικής υγείας και της ανθρώπινης μακροζωίας.

Το Ανδρολογικό Ινστιτούτο είναι η πρώτη κλινική στην Ελλάδα που προσφέρει το Adam Sensor, το wearable που χρησιμοποιούν ήδη χιλιάδες άνδρες διεθνώς, με πιο γνωστό τον biohacker Bryan Johnson.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι άνδρες μπορούν να μετρούν τις νυχτερινές στύσεις τους στο σπίτι. Η συσκευή καταγράφει αυτά τα δεδομένα ως δείκτη συνολικής ανδρικής υγείας και είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του Ανδρολογικού Ινστιτούτου. Η κλινική το εντάσσει στο πρόγραμμά της για την ανδρόπαυση και τις ορμονικές διαταραχές του άνδρα.

Μέχρι σήμερα, η μέτρηση των νυχτερινών στύσεων γινόταν αποκλειστικά με διανυκτέρευση σε εργαστήριο ύπνου (sleep lab). Με τη συσκευή ο άνδρας συλλέγει τα ίδια δεδομένα στο σπίτι του, για όσες νύχτες χρειαστεί και τα συζητά στη συνέχεια με τον γιατρό του.

Γιατί έχουν σημασία οι νυχτερινές στύσεις

Στους άνδρες άνω των 40, η σημασία των νυχτερινών στύσεων μεγαλώνει. Η ανδρόπαυση —η σταδιακή πτώση της τεστοστερόνης με την ηλικία— παραμένει από τις πιο υποδιαγνωσμένες καταστάσεις στην ανδρική υγεία.

Τα συμπτώματα έρχονται σιγά σιγά: κούραση, λιγότερη ενέργεια, ασθενέστερες πρωινές στύσεις, κακός ύπνος, αλλαγές στη διάθεση, μείωση της μυϊκής μάζας. Οι περισσότεροι άνδρες τα αποδίδουν στην ηλικία και δεν τα ψάχνουν. Όταν φτάσουν στον γιατρό, η κατάσταση συνήθως εξελίσσεται ήδη επί χρόνια.

Το Adam Sensor καλύπτει ένα κενό: δίνει στον γιατρό ένα αντικειμενικό, μετρήσιμο δεδομένο, και στον άνδρα έναν δείκτη που —σε αντίθεση με τη χοληστερίνη ή το σάκχαρο— τον αφορά άμεσα.

«Στην Ανδρολογία γνωρίζουμε εδώ και δεκαετίες ότι οι νυχτερινές στύσεις αποτελούν έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες της ορμονικής και αγγειακής υγείας του άνδρα», αναφέρει ο δρ Κωνσταντινίδης και προσθέτει:

«Το νέο στοιχείο είναι ότι πλέον μπορούμε να έχουμε αυτή τη μέτρηση στο σπίτι, για εβδομάδες, και όχι σε μία μόνο νύχτα στο εργαστήριο. Ειδικά στον άνδρα με ανδρόπαυση, αυτό μας δίνει καθαρή εικόνα της αρχικής του κατάστασης, μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την πορεία της θεραπείας, ενώ βάζει τον ίδιο τον άνδρα στο επίκεντρο της φροντίδας του».

Γιατί οι άνδρες δεν φροντίζουν την υγεία τους

Στις ανεπτυγμένες χώρες, οι άνδρες ζουν κατά μέσο όρο πέντε έως δέκα χρόνια λιγότερο από τις γυναίκες, και η διαφορά συνεχίζει να μεγαλώνει. Μόνο το 29% των ανδρών ασχολείται προληπτικά με την υγεία του, έναντι 76% των γυναικών. Ακόμη και όταν μια εξέταση δείχνει υψηλή χοληστερίνη, υψηλή πίεση ή σάκχαρο, οι περισσότεροι δεν κάνουν τίποτα.

Με τις στύσεις συμβαίνει το αντίθετο. Όταν αρχίσουν να εξασθενούν, ο άνδρας το καταλαβαίνει αμέσως — και τότε ζητά βοήθεια.

Η διεθνής αναγνώριση από την κοινότητα των biohackers

Η συσκευή απέκτησε ευρεία απήχηση μέσα από τον Bryan Johnson, ιδρυτή του Blueprint και έναν από τους πιο γνωστούς biohackers παγκοσμίως, ο οποίος δημοσιοποιεί τα δικά του δεδομένα νυχτερινών στύσεων και θεωρεί τη μέτρηση έναν από τους πιο χρήσιμους βιοδείκτες για έναν άνδρα.

Πώς λειτουργεί

Η συσκευή είναι μια μικρή, ελαφριά ταινία που τοποθετείται μόνο τη νύχτα και δεν προκαλεί δυσφορία. Τα δεδομένα μεταφέρονται κάθε πρωί στην εφαρμογή Adam App, η οποία τα μετατρέπει σε ένα σκορ ευεξίας, το AndroAge™️, βασισμένο σε δημοσιευμένα ερευνητικά δεδομένα.

Ο χρήστης βλέπει πώς εξελίσσεται η εικόνα του από εβδομάδα σε εβδομάδα, και πώς αποτυπώνονται στο σκορ οι αλλαγές στη ζωή του: ύπνος, άσκηση, αλκοόλ, ορμονική θεραπεία (TRT), συμπληρώματα.

«Στο Ανδρολογικό Ινστιτούτο, η συσκευή εντάσσεται σε ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση, μαζί με τον ορμονικό έλεγχο, τους καρδιαγγειακούς δείκτες και την εκτίμηση του τρόπου ζωής του ασθενούς» καταλήγει ο δρ Κωνσταντινίδης.