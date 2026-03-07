Έξι καθημερινές συνήθειες που κιτρινίζουν τα δόντια – Τι να αποφύγεις

Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις κάθε μέρα, αλλά το χαμόγελό σου αλλάζει σιγά σιγά με μικρές, συνηθισμένες επιλογές – από τον πρωινό καφέ μέχρι το βράδυ στο μπαρ.

Αυτά τα «μικρά» πράγματα που επαναλαμβάνονται καθημερινά έχουν μεγάλη επίδραση στο χρώμα των δοντιών και, χωρίς να το συνειδητοποιείς, μπορούν να κάνουν το σμάλτο να χάνει τη λάμψη του.

Ένας οδοντίατρος περιγράφει τις έξι συνήθειες που πιο συχνά ευθύνονται για το κιτρίνισμα και δίνει πρακτικές συμβουλές για να τις αποφύγεις.

Η πρώτη συνηθισμένη αιτία είναι η υπερβολική κατανάλωση καφέ και τσαγιού: τα χρωστικά των ροφημάτων αυτών προσκολλώνται στο σμάλτο και με τον χρόνο αλλάζουν την απόχρωση. Μικρές αλλαγές, όπως το να χρησιμοποιείς καλαμάκι ή να πίνεις λιγότερο, μπορούν να κάνουν διαφορά.

Ακολουθεί το κάπνισμα, που παραμένει από τους πιο δυνατούς παράγοντες κιτρίνισματος. Η νικοτίνη και η πίσσα δημιουργούν επίμονες κηλίδες που απαιτούν επαγγελματικό καθαρισμό για να φύγουν.

Τρίτη αιτία είναι η ανεπαρκής στοματική υγιεινή: όσοι παραλείπουν το βούρτσισμα ή το νήμα αφήνουν πλάκα να συσσωρεύεται, με αποτέλεσμα κιτρίνισμα και τερηδόνα.

Η κατανάλωση όξινων τροφών και ροφημάτων -όπως αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά και ορισμένα φρούτα– φθείρει το σμάλτο και αποκαλύπτει την πιο κιτρινωπή οδοντίνη, γι’ αυτό ο οδοντίατρος προτείνει να μην βουρτσίζεις αμέσως μετά αλλά να περιμένεις μισή ώρα.

Η πέμπτη συνήθεια είναι οι χρωστικές τροφές, όπως κόκκινο κρασί, σάλτσες και έντονα μπαχάρια, που αφήνουν επιφανειακές κηλίδες. Οι τακτικοί καθαρισμοί βοηθούν σημαντικά.

Ορισμένα φάρμακα και φθοριούχα σκευάσματα μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμούς, ειδικά κατά τη φάση σχηματισμού των δοντιών στα παιδιά.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόληψη -καλό βούρτσισμα, χρήση νήματος, περιοδικοί επαγγελματικοί καθαρισμοί και μείωση των βλαπτικών συνηθειών- παραμένει το πιο αποτελεσματικό «όπλο» για ένα λαμπερό και υγιές χαμόγελο.