Γλαύκωμα: Ο «σιωπηλός κλέφτης» της όρασης

Περισσότεροι από 12 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από γλαύκωμα στην Ευρώπη, ωστόσο οι περισσότεροι από εκείνους δυστυχώς δεν το γνωρίζουν, με συνέπεια να κινδυνεύουν να παρουσιάσουν μη αναστρέψιμη βλάβη στην όρασή τους.

Επιπλέον, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατά ακόμα ένα εκατομμύριο ασθενείς έως το έτος 2050, εξαιτίας της γήρανσης του πληθυσμού, καθώς κυρίως στις μεγαλύτερες ηλικίες εμφανίζεται το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας.

Τις συγκεκριμένες δυσοίωνες προβλέψεις επιβεβαιώνουν οι επιστήμονες που συμμετέχουν στην εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα European Eye Epidemiology Consortium, σε πρόσφατη δημοσίευσή τους στο περιοδικό Ophthalmology, που εκδίδει η Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμολογίας (American Academy of Ophthalmology).

Όπως αναφέρουν, το 2,99% του πληθυσμού (ή 12,3 εκατομμύρια άτομα) στην Ευρώπη πάσχουν από γλαύκωμα.

Ωστόσο το 56,4% από αυτούς (6,9 εκατομμύρια ασθενείς) είναι αδιάγνωστοι. Το αδιάγνωστο γλαύκωμα είναι πολύ συχνότερο στους νεαρούς ενήλικες και τους μεσήλικες.

Στις ηλικίες κάτω των 55 ετών, το 80% των πασχόντων δεν γνωρίζει τον σοβαρό κίνδυνο που απειλεί την όρασή του.

Το γλαύκωμα, ευρέως διαδεδομένο και ως ο «σιωπηλός κλέφτης της όρασης», είναι στην πραγματικότητα μία ομάδα χρόνιων, προοδευτικά εξελισσόμενων, εκφυλιστικών διαταραχών που πλήττουν το οπτικό νεύρο και προκαλούν χαρακτηριστικές βλάβες (σκοτώματα) στο οπτικό πεδίο, αναφέρουν ειδικοί οφθαλμίατροι από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οφθαλμολογικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας Sanoptis, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Γλαυκώματος (World Glaucoma Week), 8 έως 14 Μαρτίου 2026.

«Το γλαύκωμα στα πρώτα στάδιά του δεν παρουσιάζει συμπτώματα, με συνέπεια να βλάπτει “αθόρυβα” την όραση. Το χειρότερο όμως είναι πως οι βλάβες που προκαλεί είναι μη αναστρέψιμες.

Επομένως, εφόσον δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί εγκαίρως με τις κατάλληλες θεραπευτικές ή επεμβατικές τεχνικές, μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ολική τύφλωση», αναφέρει ο δρ Γεράσιμος Κοψίνης, Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Διευθυντής του τμήματος Γλαυκώματος της Athens Vision.

«Στο γλαύκωμα το οπτικό νεύρο καταστρέφεται από την υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, την οποία και στοχεύουν να μειώσουν οι σύγχρονες θεραπείες (αντι-γλαυκωματικά φάρμακα, μέθοδοι laser, χειρουργικές επεμβάσεις).

Το φαινόμενο της αύξησης της ενδοφθάλμιας πίεσης συνήθως οφείλεται, είτε στην αυξημένη έκκριση του υγρού που παράγεται στο εσωτερικό του οφθαλμού (υδατοειδές υγρό), είτε συνηθέστερα, στην παρεμπόδιση της ομαλής παροχέτευσής του. Ωστόσο η αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι ένας ασθενής έχει γλαύκωμα.

Εάν δεν εντοπίζεται ουσιαστικά βλάβη στο οπτικό νεύρο, ο ασθενής δεν έχει γλαύκωμα αλλά μια ειδική κατάσταση που ονομάζεται οφθαλμική υπερτονία, την οποία όμως πρέπει να παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεάσει τελικά το οπτικό του νεύρο», τονίζει ο Οφθαλμίατρος Χειρουργός κ. Θάνος Σουσούρας MD, DO, στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, στη Θεσσαλονίκη.

Εκτός από την υψηλή ενδοφθάλμια πίεση, άλλοι παράγοντες που μπορεί να προδιαθέσουν στην ανάπτυξη του γλαυκώματος είναι η κληρονομικότητα, η γήρανση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση και οι οφθαλμικές φλεγμονές.

Επειδή το γλαύκωμα στα πρώτα στάδιά του είναι εντελώς ασυμπτωματικό, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικός ένας προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος (check up) με απαραίτητη την εξέταση της τονομέτρησης, κατά την οποία ελέγχεται – μετριέται η ενδοφθάλμια πίεση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα για το Γλαύκωμα και στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), ο Όμιλος Sanoptis διοργανώνει στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού στις Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

