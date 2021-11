Υψηλό κίνδυνο σοβαρής νόσησης με κορονοϊό, παρουσιάζουν τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο στο Journal of Clinical Oncology, παρά το γεγονός ότι εν γένει τα παιδιά χωρίς υποκείμενα νοσήματα δεν εμφανίζουν σοβαρά συμπτώματα σε περίπτωση που κολλήσουν κορονοϊό.

Ο Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης και η Επιστημονικός Συνεργάτης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυριδούλα Χατζηνικολάου αναφέρουν ότι σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Journal of Clinical Oncology με τίτλο «Characteristics, Effects, and Outcomes of SARS–CoV-2 infection in Pediatric Patients with Cancer» μελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά, η ανταπόκριση στη θεραπεία και η πορεία των παιδιών με ογκολογικές ασθένειες που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό.

Πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης 917 παιδιατρικών ασθενών ηλικίας μικρότερης από τα 21 έτη με αιματολογική κακοήθεια ή συμπαγή όγκο, οι οποίοι λάμβαναν αντικαρκινική αγωγή και μολύνθηκαν από τον SΑRS-CoV-2 από την αρχή της πανδημίας μέχρι το Φεβρουάριο του 2021.

Η μέση ηλικία των ασθενών που μολύνθηκαν ήταν τα 10,8 έτη, το 92,0% είχαν λάβει αντικαρκινική αγωγή μέχρι και 90 ημέρες πριν από τη διάγνωση της λοίμωξης και το 32% του πληθυσμού έπασχε από συννοσηρότητες οι οποίες δεν είχαν σχέση με τον καρκίνο.

Από τα αποτελέσματα της μελέτης, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως συμπτωματική λοίμωξη εμφάνισε το 64.1%, με τους αιματολογικούς ασθενείς να βρίσκονται σε σχετικά μεγαλύτερο κίνδυνο εκδήλωσης συμπτωμάτων από ότι οι ασθενείς με συμπαγή όγκο (67.3% έναντι του 58.0%) . Από τα συμπτωματικά παιδιά, το 31,2% νοσηλεύθηκαν, 10,9% χρειάστηκαν αναπνευστική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, 9,2% εισήχθησαν σε ΜΕΘ και το 1,6% έχασε τη ζωή του λόγω SARS-CoV-2, αποδεικνύοντας τη σοβαρότερη πορεία της λοίμωξης σε παιδιά με καρκίνο συγκριτικά με το γενικό παιδιατρικό πληθυσμό.

Ασθενείς με συννοσηρότητες παρουσίασαν δυσμενέστερη κλινική πορεία ( αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας) καθώς επίσης και ασθενείς άνω των 11 ετών με αιματολογική κακοήθεια (adjusted RR = 1.6, 95% CI = 1.3–2.1) και συνοδό ουδετεροπενία (με απόλυτο αριθμό ουδετερόφιλων 0 – 499/μL).

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στη διαχείριση των παιδιατρικών ασθενών είτε σε εξωτερική βάση είτε εντός του νοσοκομείου. Θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καθοδήγηση των οικογενειών ως προς τον κίνδυνο λοίμωξης των παιδιών αλλά και της κοινότητας όσον αφορά την προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό σε συγκεκριμένους παιδιατρικούς πληθυσμούς.