Πράσινος κρόκος στα αυγά: Τι σημαίνει ο αποχρωματισμός, πόσο επικίνδυνα είναι για την υγεία

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στα βραστά αυγά, ιδιαίτερα την περίοδο του Πάσχα, είναι ο πρασινωπός ή γκριζοπράσινος χρωματισμός γύρω από τον κρόκο.

Η εικόνα του πράσινου ή γκριζοπράσινου κρόκου προκαλεί εύλογη ανησυχία σε πολλούς καταναλωτές, οι οποίοι αναρωτιούνται αν πρόκειται για ένδειξη αλλοίωσης ή ακόμη και κινδύνου για την υγεία.

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα και αναλύσεις ειδικών, το φαινόμενο δεν σχετίζεται με μικροβιακή μόλυνση, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα καθαρά χημικής διεργασίας που λαμβάνει χώρα κατά το βράσιμο του αυγού.

Ειδικότερα, όταν το αυγό εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, το υδρόθειο που περιέχεται στο ασπράδι αντιδρά με τον σίδηρο του κρόκου, σχηματίζοντας θειούχο σίδηρο, μια ένωση που δίνει το χαρακτηριστικό πρασινωπό περίγραμμα.

Η εμφάνιση αυτού του χρωματισμού συνδέεται κυρίως με το «παραβράσιμο» των αυγών, δηλαδή με χρόνους βρασμού που ξεπερνούν τα 10 έως 15 λεπτά ή με παραμονή τους σε πολύ υψηλή θερμοκρασία ακόμη και μετά το τέλος του μαγειρέματος.

Όσο περισσότερο διαρκεί η θερμική επεξεργασία, τόσο ενισχύεται η αντίδραση και γίνεται πιο έντονος ο αποχρωματισμός.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, αφορά το κατά πόσο τα αυγά αυτά είναι ασφαλή προς κατανάλωση.

Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί: το πρασίνισμα του κρόκου δεν υποδηλώνει αλλοίωση ούτε παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Εργαστηριακές αναλύσεις έχουν δείξει ότι ακόμη και σε αυγά που έχουν βράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν εντοπίζονται επικίνδυνοι μικροοργανισμοί, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για αισθητικό και όχι υγειονομικό ζήτημα.

Αυτό που ενδέχεται να επηρεαστεί είναι κυρίως η ποιότητα του τροφίμου. Ο κρόκος γίνεται πιο στεγνός, ενώ η γεύση μπορεί να αποκτήσει ελαφρώς θειώδη χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να καθίσταται επικίνδυνος για κατανάλωση.

Παράλληλα, από διατροφικής άποψης, ενδέχεται να υπάρχει μικρή απώλεια σιδήρου, χωρίς ουσιαστική επίπτωση στη συνολική θρεπτική αξία του αυγού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πραγματικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τα αυγά αφορούν κυρίως την κατανάλωση ωμών ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων προϊόντων, όπου υπάρχει πιθανότητα παρουσίας βακτηρίων όπως η σαλμονέλα.

Αντίθετα, ένα καλά βρασμένο αυγό, ακόμα κι αν εμφανίζει πράσινο δαχτυλίδι στον κρόκο, θεωρείται ασφαλές.

Γι` αυτό και ο πράσινος κρόκος στα αυγά δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας για την υγεία, αλλά ένδειξη ότι το αυγό έχει μαγειρευτεί περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Πρόκειται για ένα συνηθισμένο φαινόμενο με επιστημονική εξήγηση, το οποίο επηρεάζει κυρίως την εμφάνιση και σε μικρό βαθμό τη γεύση, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τον καταναλωτή.