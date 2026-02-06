Venus Legacy: Αναζωογόνηση προσώπου και σώματος χωρίς χειρουργείο

Τα τελευταία χρόνια, η αισθητική ιατρική και δερματολογία στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε μη επεμβατικές τεχνολογίες, που προσφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα χωρίς χρόνο αποθεραπείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το venus legacy έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο προηγμένες και αξιόπιστες πλατφόρμες για τη βελτίωση της ποιότητας του δέρματος και του περιγράμματος του σώματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η θεραπεία βασίζεται σε έναν συνδυασμό πολυπολικής ραδιοσυχνότητας (RF) και παλμικού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (PEMF), τεχνολογιών που δρουν συνεργιστικά για την αναδόμηση των ιστών», επισημαίνει ο κ. Απόστολος Γαϊτάνης, Πλαστικός Χειρουργός, MD CCST, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής και συνεχίζει:

«Η ραδιοσυχνότητα θερμαίνει ελεγχόμενα τα βαθύτερα στρώματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού, διεγείροντας τους ινοβλάστες και προάγοντας τη νεοκολλαγένεση και την αναδόμηση της ελαστίνης. Παράλληλα, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο ενισχύει τη μικροκυκλοφορία, την οξυγόνωση των ιστών και τη λεμφική αποσυμφόρηση, συμβάλλοντας σε καλύτερη ποιότητα δέρματος και μείωση της κυτταρίτιδας», εξηγεί ο ειδικός.

«Στο πρόσωπο χρησιμοποιείται για σύσφιξη, βελτίωση της υφής του δέρματος, μείωση των λεπτών ρυτίδων και ενίσχυση του περιγράμματος. Η θεραπεία είναι ανώδυνη, με αίσθηση ευχάριστης θερμότητας και μπορεί να εφαρμοστεί σε ευαίσθητες περιοχές όπως το περίγραμμα της γνάθου, ο λαιμός και η περιοφθαλμική περιοχή. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σταδιακά, καθώς το δέρμα αναδομείται φυσικά τις εβδομάδες που ακολουθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σώμα, η εφαρμογή στοχεύει στη βελτίωση της χαλάρωσης, στη μείωση του τοπικού πάχους και στην εξομάλυνση της όψης «φλοιού πορτοκαλιού».

Περιοχές όπως κοιλιά, μηροί, γλουτοί και βραχίονες ανταποκρίνονται ιδιαίτερα καλά, ιδίως όταν η θεραπεία εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πρωτόκολλο που περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή και άσκηση», προσθέτει.

Από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η ασφάλεια και η άνεση: δεν απαιτείται αναισθησία, δεν προκαλείται τραυματισμός της επιδερμίδας και δεν απαιτείται χρόνος ανάρρωσης, επιτρέποντας άμεση επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Οι συνεδρίες διαρκούν συνήθως 30–60 λεπτά, ανάλογα με την περιοχή, και ένα τυπικό πρωτόκολλο περιλαμβάνει 6–8 συνεδρίες.

«Συνολικά, αντιπροσωπεύει μια σύγχρονη, επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση στη μη επεμβατική αισθητική θεραπεία, προσφέροντας φυσικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για πρόσωπο και σώμα», καταλήγει ο κ. Γαϊτάνης.