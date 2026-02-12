Υπερμετρωπία: Που οφείλεται και πως μπορεί να διορθωθεί με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο

Περισσότεροι από ένας στους πέντε ενήλικες στην Ευρώπη πάσχουν από υπερμετρωπία, καθώς οι ακτίνες του φωτός, στο ταξίδι της διάθλασης, δεν εστιάζονται επάνω αλλά πίσω από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα, στο οπίσθιο τμήμα των ματιών.

Το αποτέλεσμα είναι να κουράζονται εύκολα τα μάτια και να μην βλέπουν πολύ καθαρά κοντά αλλά συχνά ούτε και μακριά.

«Η υπερμετρωπία είναι ένα συχνό διαθλαστικό σφάλμα της όρασης. Οφείλεται στη μειωμένη διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού (διαθλαστική υπερμετρωπία) ή στον μειωμένο προσθιοπίσθιο άξονα του οφθαλμού (αξονική υπερμετρωπία).

Συνήθως εμφανίζεται από τη γέννηση. Μπορεί να παρουσιάσει μια ελάττωση στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία λόγω της αυξημένης προσαρμοστικότητας του φακού των ματιών και να αρχίσει να ενοχλεί πάλι στην ηλικία των 30 – 35 ετών», αναφέρει ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος δρ Μίλτος Μπαλίδης, MD, PhD, FEBOphth, ICOphth, ειδικός στη χειρουργική κερατοειδούς και προσθίων ημιμορίων στο Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, στη Θεσσαλονίκη.

Η υπερμετρωπία μπορεί να αντιμετωπιστεί με γυαλιά όρασης, φακούς επαφής, διαθλαστική επέμβαση με Laser ή χειρουργική επέμβαση για την αντικατάσταση του φυσικού, κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εστίαση.

Η πιο σύγχρονη μέθοδος στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής για την αντιμετώπισή της υπερμετρωπίας, αλλά και των υπολοίπων συχνών διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, αστιγματισμός) είναι η τεχνική SMILE Pro Laser.

«Η μέθοδος αυτή είναι περισσότερο διαδεδομένη για τη διόρθωση άλλων διαθλαστικών σφαλμάτων, όπως η μυωπία και ο αστιγματισμός, αλλά πλέον μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και για τη διόρθωση της υπερμετρωπίας.

Πρόκειται για την πιο ελάχιστα παρεμβατική τεχνική Laser παγκοσμίως. Διενεργείται μέσω μίας μικροσκοπικής τομής σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα και με ένα μόνο σύστημα Laser, έναντι των κλασικών δύο που χρησιμοποιούνταν στις προηγούμενες μεθόδους διαθλαστικών επεμβάσεων», εξηγεί ο δρ Μπαλίδης.

Ειδικότερα, η επέμβαση εκτελείται με τη χρήση τεχνολογίας femtosecond laser, που εφαρμόζεται για ελάχιστο χρονικό διάστημα (λιγότερα από 10 δευτερόλεπτα), χωρίς να επιβαρύνει θερμικά την επιφάνεια του οφθαλμού και συγκεκριμένα τον κερατοειδή χιτώνα.

Στο SMILE Pro Laser δεν χρησιμοποιείται καθόλου το παραδοσιακό Laser εξάχνωσης (Excimer Laser) που υπάρχει στις παλαιού τύπου διαθλαστικές επεμβάσεις.

Επιπλέον, απαιτεί τομή μόλις 2 mm έναντι της ολικής περιφερειακής τομής που έπρεπε να γίνει με τις παλαιότερες μεθόδους (π.χ. LASIK).

Το αποτέλεσμα είναι να επηρεάζει ελάχιστα την βιομηχανική και την αρχιτεκτονική του κερατοειδούς, αφήνοντας εντελώς ανέγγιχτο και ανέπαφο το πρόσθιο τμήμα του.

Η συνολική διάρκεια της επέμβασης, εξάλλου, δεν ξεπερνά τα 10 λεπτά.

Η μέθοδος SMILE Pro μπορεί να διενεργηθεί σε υποψήφιους με υψηλή υπερμετρωπία (μέχρι 5 διοπτρίες – βαθμούς) οι οποίοι είτε δεν έχουν καθόλου αστιγματισμό, είτε έχουν μικρούς βαθμούς.

Το όριο του αστιγματισμού ως κριτήριο καταλληλότητας για την τεχνική, συνήθως για τους υπερμέτρωπες υποψήφιους, είναι οι 2.25 διοπτρίες.

Επιπλέον, το κεντρικό πάχος του κερατοειδούς (CCT) των ασθενών πρέπει να είναι στα όρια του φυσιολογικού (από 510 μm και επάνω).

Η κερατοειδική παχυμετρία λοιπόν είναι κρίσιμος παράγοντας συμβατότητας για τους υποψήφιους που επιθυμούν να διορθώσουν τα διαθλαστικά τους σφάλματα με Laser.

«Ένα ακόμα βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου SMILE Pro είναι ότι δεν δημιουργείται κερατοειδικός κρημνός (flap), όπως στο Femto – LASIK και έτσι η τραυματικότητά της είναι ελάχιστη και η αποκατάσταση άμεση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ασθενής μπορεί από το πρώτο κιόλας βράδυ μετά την επέμβαση να εργαστεί ή να απασχοληθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet ή κινητό και να δει τηλεόραση.

Την επόμενη ημέρα αναλαμβάνει κανονικά τα επαγγελματικά καθήκοντά του, ενώ δραστηριότητες όπως το διάβασμα και η οδήγηση συνεχίζονται ανεπηρέαστες μετά την επέμβαση», τονίζει ο δρ Μπαλίδης.

Επιπρόσθετα, η βελτίωση της όρασης αρχίζει να γίνεται αντιληπτή από την επομένη κιόλας ημέρα της επέμβασης, με πολλούς ασθενείς να έχουν εντελώς καθαρή όραση μέσα σε 2-4 εβδομάδες μετεγχειρητικά.

«Η τεχνική που εφαρμόζεται για τη διόρθωση της υπερμετρωπίας διαφέρει ελαφρώς από αυτήν που χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της μυωπίας.

Ωστόσο προσφέρει ακριβώς την ίδια ακρίβεια μετεγχειρητικού αποτελέσματος, ασφάλεια και άνεση, ενώ εξατομικεύεται απολύτως με τις ανάγκες κάθε υποψηφίου ασθενούς», καταλήγει ο ειδικός.