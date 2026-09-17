Ελλάδα

Αποκαλύψεις για τον υπνοθεραπευτή: «Έλεγε πως ο πατέρας μου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα», τονίζει πρώην πελάτισσά του

Η πελάτισσα ανάφερε ότι αφού της έκανε ορισμένες ερωτήσεις και έμαθε για την απώλεια του πατέρα της, την υπέβαλε σε ύπνωση
Ο υπνοθεραπευτής
Ο υπνοθεραπευτής που έστειλε η γιατρός τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη
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Σημαντικές είναι οι αποκαλύψεις και για τον υπνοθεραπευτή  στον οποίο η γιατρός που προφυλακίστηκε μαζί τον σύζυγό της είχε στείλει τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που έκανε πλασμαφαίρεση.

Πρόσωπο «κλειδί» στην έρευνα γύρω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι και ο υπνοθεραπευτής που είχε συναντηθεί μερικές μέρες νωρίτερα με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή για τη λήψη ιστορικού και είχαν προγραμματισμένο ραντεβού τη μοιραία Τετάρτη το απόγευμα.

Μιλώντας στο MEGA η κα Νατάσα μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία από μια συνεδρία ύπνωσης με τον εν λόγω υπνοθεραπευτή πριν από περίπου 20 χρόνια. Όπως είπε η ίδια, αφού της έκανε ορισμένες ερωτήσεις και έμαθε για την απώλεια του πατέρα της, την υπέβαλε σε ύπνωση.

«Πήγα πριν 20 χρόνια. Είχε έρθει κιόλας σπίτι μου επίσκεψη. Μου τον είχαν συστήσει κάποιοι οικογενειακοί φίλοι στη Γλυφάδα, στα νότια προάστια που έμενα και είχε έρθει στο σπίτι μου. Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνωτισμό παρουσία κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Όταν ξύπνησα μου είπε ότι ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε, αρκετά πιο παλιά».

Όταν ξύπνησε, της ανέφερε ότι ξαναβίωσε τον θάνατο του πατέρα της και της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πατέρας της να έχει μετενσαρκωθεί στην ίδια.

«Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι. Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασίας, αν θυμάμαι καλά. Με ρώτησε για τον μπαμπά μου. Του είπα ότι τον έχω χάσει. Βέβαια δεν ήξερε ότι είχε ξεψυχήσει στα χέρια μου, πράγμα που μου το είπε εκεί όταν υπνωτίστηκα, όταν ξύπνησα. Βέβαια άφησε και το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετενσάρκωσης, το οποίο και ήμουνα και μικρή, με συγκλόνισε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί. Είπε ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου, να έχει μετενσαρκωθεί σε μένα από τη στιγμή που πέθανε στα χέρια μου. Μετά είχα με ψυχολόγο αρκετές θεραπείες. Είδα ότι ο κύριος δεν μου έκανε κάτι», ήταν τα λόγια της.

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