Απίστευτη δήλωση: Η μόνη λύση για την Τουρκία είναι δολοφονία του Ερντογάν ή εμφύλιος! [vid]

Ο Philippe Moreau Defarges, καθηγητής και πρώην διπλωμάτης, ήταν καλεσμένος σε εκπομπή του καναλιού BFM. Και εκεί, δεν δίστασε να πει πως ο μοναδικός τρόπος να απαλλαγεί η Τουρκία από τον Ενρτογάν, είναι να τον δολοφονήσουν!

«Ο Ερντογάν επέλεξε να πετάξει τη μπάλα μακριά για να πάρει περισσότερη εξουσία και αυτό θα τον οδηγήσει στην καταστροφή», είπε αρχικά ο Γάλλος πρώην διπλωμάτης και συμπλήρωσε πως «για εκείνον, η λύση είναι είτε εμφύλιος ή μια δύσκολη υπόθεση για να αναφερθεί κανείς, η δολοφονία του».

Η δήλωση περί δολοφονίας του Ερντογάν τάραξε τον παρουσιαστή της εκπομπής, που τόνισε πως δεν μπορεί κανείς να νομιμοποιήσει μια δολοφονία για να βγει από μια πολιτική κρίση. Ο Moreau Defarges, πάντως, έσπευσε να υπερασπιστεί όσα είπε, τονίζοντας πως «έχουμε δεί καταστάσεις όπως αυτή εδώ και αιώνες, από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τι συμβαίνει σε έναν άδικο ηγέτη».

