Ανάλυση Politico: Οι Ευρωπαίοι αισιόδοξοι αλλά επιφυλακτικοί μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Το Βερολίνο και το Παρίσι ελπίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο παραμένει αβεβαιότητα για τις πραγματικές του προθέσεις
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς / JOHN MACDOUGALL / Pool via REUTERS

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι έπειτα από την έκκλησή τους προς τον Ντόναλντ Τραμπ να θέσει την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία ως προτεραιότητα στη συνάντησή του την Παρασκευή (15.08.2025) με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα. Σύμφωνα με το Politico, το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο εκτιμούν ότι, μετά από εβδομάδες εντατικής διπλωματίας, κατάφεραν επιτέλους να περάσουν τα μηνύματά τους στην Ουάσιγκτον.

Η εικονική σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες, είχε στόχο να καθορίσει τις «κόκκινες γραμμές» πριν από τη σύνοδο στο Άνκορατζ. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υπογράμμισε ότι η Ουκρανία πρέπει να συμμετέχει σε κάθε διαπραγμάτευση, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση πριν από την επίτευξη εκεχειρίας, ότι ενδεχόμενες εδαφικές διαπραγματεύσεις μπορούν να γίνουν μόνο με αφετηρία τη σημερινή «γραμμή επαφής» χωρίς νομική αναγνώριση των ρωσικών προσαρτήσεων, ότι κάθε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και ότι οι συνομιλίες πρέπει να ενταχθούν σε μια διατλαντική στρατηγική που θα προβλέπει αύξηση της πίεσης στη Μόσχα αν δεν υπάρξει αποτέλεσμα στην Αλάσκα με τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Μερτς διαβεβαίωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκοπεύει να θέσει την εκεχειρία «μεταξύ των προτεραιοτήτων του» έναντι του Κρεμλίνου. Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ Μακρόν υπενθύμισε ότι «οι εδαφικές υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ουκρανίας δεν μπορούν να διαπραγματευτούν παρά μόνο από τον πρόεδρο της Ουκρανίας», προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «εξέφρασε την ίδια θέση».

Διαρκής καχυποψία για τις αμερικανικές προθέσεις

Παρά το «γενικά θετικό κλίμα», ένας συμμετέχων δήλωσε στο Politico ότι ο Τραμπ «μίλησε πολύ για το τι θα έκανε, αλλά με τρόπο που δεν επέτρεπε να καταλάβει κανείς ακριβώς τι σκόπευε να κάνει».

Οι ανησυχίες είχαν ενταθεί αφού ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ένα πιθανό «αντάλλαγμα εδαφών» με τη Ρωσία, ιδέα που ο Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «μπλοφάρει» και προσπαθεί να ασκήσει πίεση σε όλα τα μέτωπα πριν από τη σύνοδο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε να εννοηθεί ότι ο Τραμπ μπορεί να απειλήσει τη Μόσχα με νέες κυρώσεις εάν δεν επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος, υπενθυμίζοντας ότι «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι». Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, από την πλευρά του, διαβεβαίωσε ότι η στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία παραμένει «ακλόνητη» και ότι «τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν δια της βίας».

