Γερμανία: Έτοιμη να χρηματοδοτήσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 500 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία

Το Βερολίνο, σε συνεργασία με εταίρους του ΝΑΤΟ, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα πακέτα στήριξης προς το Κίεβο, με έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα
Γερμανικά τεθωρακισμένα Leopard και Puma
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Fabian Bimmer

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι, μαζί με άλλους συμμάχους στο ΝΑΤΟ, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αξίας έως και 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Όπως αναφέρουν τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, πρόκειται για μία από τις πρώτες πλήρως συντονισμένες πρωτοβουλίες της Συμμαχίας για την ενίσχυση του Κιέβου.

Η κίνηση της Γερμανίας έρχεται σε συνέχεια της δήλωσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στις 14 Ιουλίου είχε ανακοινώσει ότι η Ουάσιγκτον θα παρέχει στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά στην Ουκρανία μέσω διαφόρων πακέτων στήριξης.

Το ΝΑΤΟ θα αναλάβει τον συντονισμό της υλοποίησης, μέσω του μηχανισμού PURL, ώστε το περιεχόμενο να ανταποκρίνεται στις πιο επείγουσες ανάγκες του ουκρανικού στρατού. Η χρηματοδότηση θα προέλθει κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες και τον Καναδά.

Σύμφωνα με το Βερολίνο, τα πακέτα θα περιλαμβάνουν εξοπλισμό που είτε δεν παράγεται από την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία είτε μπορεί να παραδοθεί ταχύτερα από τις ΗΠΑ, όπως κρίσιμα αντιαεροπορικά συστήματα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

«Ευχαριστούμε τις ΗΠΑ για την προθυμία τους να συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία και χαιρετίζουμε τις πρόσφατες συνεισφορές των συμμάχων», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή της Γερμανίας καταδεικνύει «την αλληλεγγύη της Συμμαχίας και τη δέσμευση για αξιόπιστη και συνεχή υποστήριξη».

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, στις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Γερμανία έχει διαθέσει περίπου 40 δισ. ευρώ σε διμερή στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και δηλώνει έτοιμη να συνεχίσει την ενίσχυση τα επόμενα χρόνια.

