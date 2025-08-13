Πολωνία: Ο Τουσκ καλεί την Ευρώπη να πείσει τον Τραμπ ότι «κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη Ρωσία»

Η Ρωσία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, δεν θα περιοριστεί μόνο στις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Ουκρανίας, αλλά θα επιδιώξει επίσης να μειωθεί η στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ, ειδικά στην Πολωνία, όπως δήλωσε την Τετάρτη (13.08.2025).

Κατά τον Ντόναλντ Τουσκ, η Ρωσία θέλει να εντάξει στις συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας και το ζήτημα της μείωσης της παρουσίας του ΝΑΤΟ, «π.χ. στην Πολωνία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για αυτόν τον λόγο, τόνισε την ανάγκη συγκρότησης «μιας ισχυρής και ενωμένης συμμαχίας» ευρωπαϊκών χωρών. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα η συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν να έχει στη Μόσχα αντίκτυπο αντίστοιχο με αυτόν που θα προκαλούσε η επιβολή κυρώσεων.

«Το πιο σημαντικό είναι η Ευρώπη να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι κανείς δεν μπορεί να εμπιστευθεί τη Ρωσία», υπογράμμισε ο Πολωνός πρωθυπουργός. Ο Τουσκ δεν συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την ίδια μέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Την Πολωνία εκπροσώπησε ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος επανέλαβε ότι μόνο «σκληρά μέτρα» μπορούν να σταματήσουν τη Ρωσία.