Μελβούρνη: Η στιγμή της σύλληψης του 34χρονου που δολοφόνησε την Ελληνοαυστραλή έγκυο και αποκεφάλισε τον σύζυγό της

Συνελήφθη φορώντας μια μπλούζα που ήταν γεμάτη με αίματα
Η Αθηνά Γεωργοπούλου και ο σύζυγός της
Η Αθηνά Γεωργοπούλου και ο σύζυγός της / φωτο από facebook

Στο φως της δημοσιότητας δόθηκε το βίντεο με τη στιγμή της σύλληψης του 34χρονου άστεγου Ρος Τζαντ, που κατηγορείται για τη δολοφονία της 39χρονης Ελληνοαυστραλής εγκύου, Αθηνάς Γεωργοπούλου, και τον αποκεφαλισμό του 50χρονου συντρόφου της, Άντριου Γκαν, το βράδυ της Δευτέρας (11/8/2025) στη Μελβούρνη.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να περνάνε χειροπέδες στον Τζαντ, ο οποίος φοράει μια ματωμένη μπλούζα, εικόνα που συνάδει με την περιγραφή όσων τον είδαν να πηγαίνει για να φάει μπέργκερ λίγη ώρα μετά τη διπλή δολοφονία στην Αυστραλία.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από την αστυνομία το κίνητρο του 34χρονου άστεγου, μέσα ενημέρωσης από την Αυστραλία αναφέρουν ότι τον καβγά που οδήγησε στη διπλή δολοφονία μπορεί να προκάλεσε διαφωνία που φέρεται να είχε ο σύντροφος της Αθηνάς Γεωργοπούλου με τον άστεγο.

Μάλιστα γείτονες είχαν παρατηρήσει ένταση μεταξύ του Τζαντ, ο οποίος ήταν γνωστός σε πολλούς ντόπιους, και του Γκαν σχετικά με τον αγαπημένο του γερμανικό ποιμενικό, ο οποίος σπάνια απομακρυνόταν από το πλευρό του.

Ο ίδιος ο Τζαντ έχει δύο γερμανικούς ποιμενικούς και συχνά τον έβλεπαν στην περιοχή με τα σκυλιά του, συμπεριλαμβανομένης της βραδιάς που δολοφονήθηκαν η 39χρονη Ελληνοαυστραλή και ο 50χρονος σύντροφός της.

Τα σκυλιά του δράστη
Τα σκυλιά του δράστη

Σύμφωνα με την εφημερίδα Herald Sun, υπάρχει πιθανότητα ο Γκαν και ο Τζαντ να είχαν εμπλακεί σε διαμάχη σχετικά με την πώληση και την ιδιοκτησία άλλων σκύλων.

