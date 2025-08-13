Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση

Αναφορά στην Ελλάδα έκανε με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης (13/8/25) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μετά το ελληνικό αίτημα για βοήθεια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της, επιβεβαιώνει ότι έγινε δεκτό. «Ο στόλος πυροσβεστικών μέσων βρίσκεται σε δράση στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή».

Our fight against wildfires continues.



Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.



We’re mobilising support for Greece following their request for assistance.



And prepositioned firefighters are already helping in Spain.



This is European solidarity in action. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

«Πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε προκεχωρημένες θέσεις βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν.