Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα – Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση

«Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται»
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS / Florence Lo

Αναφορά στην Ελλάδα έκανε με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης (13/8/25) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μετά το ελληνικό αίτημα για βοήθεια, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ανάρτησή της, επιβεβαιώνει ότι έγινε δεκτό. «Ο στόλος πυροσβεστικών μέσων βρίσκεται σε δράση στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή».

«Πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε προκεχωρημένες θέσεις βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση» καταλήγει η Ούρσουλα φον ντελ Λάιεν.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Γερμανία: Έτοιμη να χρηματοδοτήσει πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 500 εκατ. δολαρίων για την Ουκρανία
Το Βερολίνο, σε συνεργασία με εταίρους του ΝΑΤΟ, αναλαμβάνει πρωτοβουλία για ένα από τα πρώτα ολοκληρωμένα πακέτα στήριξης προς το Κίεβο, με έμφαση στην αντιαεροπορική άμυνα
Γερμανικά τεθωρακισμένα Leopard και Puma
Πολωνία: Ο Τουσκ καλεί την Ευρώπη να πείσει τον Τραμπ ότι «κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί τη Ρωσία»
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας προειδοποιεί για την πρόθεση της Μόσχας να μειώσει την στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη και ζητά μια ενωμένη συμμαχία απέναντι στο Κρεμλίνο
Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ
Ανάλυση Politico: Οι Ευρωπαίοι αισιόδοξοι αλλά επιφυλακτικοί μετά την ανταλλαγή απόψεων με τον Τραμπ για κατάπαυση του πυρός
Το Βερολίνο και το Παρίσι ελπίζουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο παραμένει αβεβαιότητα για τις πραγματικές του προθέσεις
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς
Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα: Στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον θα βρεθούν οι δύο ηγέτες
Στην αεροπορική βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον κοντά στο Άνκορατζ θα πραγματοποιηθεί η πολυαναμενόμενη σύνοδος κορυφής για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ
CBS: Αναφορές για αναζήτηση τοποθεσίας για τριμερή σύνοδο Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει ήδη πιθανούς χώρους για μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Βρετανία: Ο υπουργός Εξωτερικών κινδυνεύει με πρόστιμο επειδή ψάρεψε χωρίς άδεια μαζί με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς
Ο Ντέιβιντ Λάμι παραδέχθηκε «διοικητική παράλειψη» μετά από ψάρεμα με τον Τζέι Ντι Βανς – ενδέχεται να του επιβληθεί πρόστιμο 2.500 λιρών
Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ψαρεύει με τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμ
