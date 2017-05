Επίθεση σε λεωφορείο που μετέφερε Χριστιανούς Κόπτες στην Αίγυπτο

Σχεδόν ενάμιση μήνα μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις της Κυριακής των Βαΐων σε χριστιανικές εκκλησίες στην Τάντα και την Αλεξάνδρεια, Χριστιανοί Κόπτες στην Αίγυπτο γίνονται ξανά στόχος τρομοκρατικής επίθεσης. Το μεσημέρι της Παρασκευής (26.05.2017) σημειώθηκε νέα επίθεση σε λεωφορείο που μετέφερε πιστούς στο μοναστήρι του Αγίου Σαμουήλ στην πόλη Μίνια, νότια του Καΐρου.

Οι ένοπλοι, που επέβαιναν σε δυο αυτοκίνητα, γάζωσαν το λεωφορείο, σκοτώνοντας πολλούς από τους επιβάτες τους. Από την πρώτη στιγμή οι πληροφορίες έκαναν λόγο για πολλούς νεκρούς. Αξιωματούχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης δήλωσε ότι τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο κυβερνήτης της Μίνια ανακοίνωσε ότι εκτός από τους 23 νεκρούς υπάρχουν και 25 τραυματίες.

BREAKING: Egyptian government official says 23 people killed in attack on bus carrying Egyptian Coptic Christians.