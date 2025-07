Ιταλία: Σε αυτοκτονία φέρεται να αποδίδεται ο μυστηριώδης θάνατος του 35χρονου – «Έτρεχε προς το αεροπλάνο και τον ρούφηξε ο κινητήρας»

Ένας άνδρας σκοτώθηκε αφού τον ρούφηξε ο κινητήρας ενός αεροπλάνου στο Μπέργκαμο στην Ιταλία με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να αυτοκτόνησε.

Μετά το τραγικό περιστατικό στο αεροδρόμιο Μπέργκαμο, όλες οι πτήσεις ανεστάλησαν γύρω στις 10:20 το πρωί της Τρίτης (08.07.2025) ενώ ο αερολιμένας έκλεισε προσωρινά. Το αεροπλάνο – με προορισμό τις Αστούριες – κινούνταν στον διάδρομο απογείωσης πριν σημειωθεί το φρικτό συμβάν στην Ιταλία.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA ανέφερε ότι ο άνδρας προσπαθούσε να βάλει τέλος στη ζωή του, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές, παρόλο που το εξετάζουν σαν ενδεχόμενο.

Σύμφωνα πληροφορίες, αρκετοί αστυνομικοί έτρεχαν πίσω του καθώς έτρεχε προς την πτήση V73511 BGY-OVD της Airline Volotea, όταν τον ρούφηξαν οι τουρμπίνες του αεροσκάφους.

Ο λόγος για τον 35χρονο Andrea Russo, που ζούσε λίγο έξω από την επαρχία του Μπέργκαμο, στην Μπρέσια, και στο παρελθόν είχε κάποια προβλήματα με τα ναρκωτικά. Σήμερα το πρωί έφτασε στο αεροδρόμιο με το αυτοκίνητό του, βγήκε από το όχημα και έσπευσε στο χώρο των αφίξεων. Εκεί άνοιξε μια πόρτα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τις τουρμπίνες του αεροσκάφους την ώρα που αυτό κυλούσε, με αποτέλεσμα να βρει την τραγική του κατάληξη.

Τα τελευταία χρόνια, φέρεται πως είχε βγει νικητής στη μάχη με τα ναρκωτικά ενώ, γνωστοί και φίλοι έκαναν λόγο για έναν «καλό άνθρωπο που προσπαθούσε να ξαναχτίσει τη ζωή του». Επαγγελματικά ο Russo ασχολούνταν με εργασίες συντήρησης σε κατοικίες και ζούσε σε διαμέρισμα με κάποιο συγγενή του.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό τι μπορεί να τον έσπρωξε στην αυτοχειρία, ενώ ο εισαγγελέας του Μπέργκαμο, Μαουρίτσιο Ρομανέλι, ανέφερε πως διερευνώνται «πιθανοί δεσμοί με το αεροδρόμιο ή τον κόσμο των αεροπλάνων. Στο αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε στο αεροδρόμιο, γεμάτο με κάθε είδους υλικό, δεν βρήκαμε τίποτα που να θα μπορούσε να δώσει κάποια εξήγηση».

Η δήμαρχος της Καλτσινάτε, Λορένα Μπόνι, εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της και συμπλήρωσε ότι ο θάνατος του 35χρονου Russo, «μας επηρεάζει βαθιά και μας υπενθυμίζει πόσο εύθραυστοι είμαστε και πόσο σημαντικό είναι να καλλιεργούμε το αίσθημα κοινότητας κάθε μέρα, ώστε κανείς να μην αισθάνεται ποτέ μόνος μπροστά στις δυσκολίες του. Σε αυτή τη στιγμή μεγάλου πόνου, ολόκληρη η κοινότητα συγκεντρώνεται σιωπηλά, με σεβασμό και συγκίνηση, γύρω από την οικογένεια και τους φίλους, ελπίζοντας ότι ο καθένας από αυτούς θα βρει παρηγοριά και υποστήριξη στην αγάπη των αγαπημένων του προσώπων».

#BREAKING: TRAGIC ACCIDENT AT MILAN BERGAMO AIRPORT



A ground worker in his 30s died after being sucked into the engine of a Volotea Airbus A319 (EC-MTF) at Milan Bergamo Airport on Tuesday morning. The incident occurred around 10:20 a.m. as flight V73511 to Asturias (BGY–OVD)… pic.twitter.com/o7oWLhY2Lj