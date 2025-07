Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο «Magic Seas» και τη βύθισή του

Οι αντάρτες Χούθι έδωσαν στη δημοσιότητα ένα συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει καρέ καρέ την επίθεση στο πλοίο ελληνικών συμφερόντων «Magic Seas», το οποίο βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Κυριακή (06.07.2025), ένοπλες ομάδες των Χούθι σε μικρά σκάφη πλησίασαν το πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα και άνοιξαν πυρ.

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι αντάρτες Χούθι έκαναν ρεσάλτο στο πλοίο.

Το πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου πρόλαβε να το εγκαταλείψει και μεταφέρθηκε με ασφάλεια σε λιμάνι στο Τζιμπουτί.

Η επίθεση έγινε με «δύο drones, πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους κρουζ», και ο λόγος της επίθεσης ήταν μια στάση που είχε κάνει πριν λίγο καιρό το Magic Seas σε λιμάνι του Ισραήλ.

Scenes of the targeting and sinking of the Magic Seas ship, whose owner violated the Yemeni Armed Forces’ ban. pic.twitter.com/sD5H7gy6Ck