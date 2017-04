Γαλλία – Εκλογές: Η Λε Πεν ενώνει τους Γάλλους… υπέρ του Μακρόν! Ο `βασιλιάς` δικομματισμός, πέθανε

Ήταν μια βραδιά όπως την περίμεναν όλοι: θρίλερ. Τα δυο φαβορί είχαν ξεχωρίσει από νωρίς. Εμανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λε Πεν επιβεβαίωσαν (αυτή τη φορά) τις δημοσκοπήσεις και τα exit polls και θα είναι εκείνοι που θα μονομαχήσουν στις 7 Μαΐου για το ποιος θα διαδεχτεί τον Φρανσουά Ολάντ στην προεδρία της Γαλλίας.

Κι αν από πολύ νωρίς ήξεραν ποιοι θα είναι οι δυο μονομάχοι του δευτέρου γύρου των γαλλικών προεδρικών εκλογών, ο νικητής της πρώτης μονομαχίας, που έγινε την Κυριακή (23.04.2017) παρέμενε ένα μεγάλο μυστήριο. Ένα απόλυτο θρίλερ, με την πρωτιά του πρώτου γύρου να πηγαίνει πότε στη Λε Πεν και πότε στον Μακρόν. Με καταμετρημένο το 90%, ο Μακρόν προηγείται με 23,7% έναντι 21,9% της Λε Πεν.

90% counted, Macron now on 23.7%, Le Pen to 21.9%