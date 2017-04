Με μάσκες Τραμπ, Πούτιν, Άσαντ οι Femen στο εκλογικό κέντρο της Λε Πεν [pics, vids]

Οι γυναίκες φορούσαν μάσκες με το πρόσωπο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, του πρόεδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, του πρώην ηγέτη του εθνικιστικού κόμματος της Βρετανίας Νάιτζελ Φάρατζ, του μπαμπά της Λε Πεν, Ζαν Μαρί και φυσικά της ίδιας της Λε Πεν.

Donald Trump a assuré être d'accord pour agrandir son mur du Mexique jusqu'à la France:"I will build you a wall, my little French doll!" pic.twitter.com/Sp0nI72FgK — FEMEN (@Femen_France) April 23, 2017

Vladimir Poutine, dictateur émérite &généreux mécène de l'x-droite européenne, a déclaré en souriant:"I pay cash to turn Europe into trash!" pic.twitter.com/JuLVVPPES5 — FEMEN (@Femen_France) April 23, 2017

J-M Le Pen, en bon père de famille, était surexcité d'imaginer sa fille réitérer son exploit de 2002, il s'est écrié "Ma fille, ma flamme!" pic.twitter.com/d6aRdZ9ltt — FEMEN (@Femen_France) April 23, 2017

Bachar al-Assad, qui a échappé à la Cour Pénale Internationale, semblait plus confiant que jamais:"I have enough gas to make Marine pass!" pic.twitter.com/cmfRBkB69W — FEMEN (@Femen_France) April 23, 2017

Nigel Farage, encore sous l'émotion d'avoir réussi à faire voter le Brexit, a promis son aide:"I know how to master your Frexit disaster !" pic.twitter.com/S9ytRLT3EU — FEMEN (@Femen_France) April 23, 2017

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που είχαν από νωρίς αναπτυχθεί στην περιοχή όπου ψήφισε η υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας δεν… έχασαν χρόνο και πήραν, κυριολεκτικά, σηκωτές, της ακτιβίστριες από το σημείο.

Les #FEMEN manifestent déguisées en Le Pen père et fille, Poutine, Al-Assad, Trump et Farage à proximité du bureau de vote de #MLP :la VIDÉO pic.twitter.com/HfwCU4c5H8 — FEMEN (@Femen_France) April 23, 2017

#présidentielle2017 une douzaine de #femen arrêtées à Hénin-beaumont en pleine manifestation près d'un bureau de vote pic.twitter.com/5CPS4WVCGb — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) April 23, 2017