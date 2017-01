Ντόναλντ Τραμπ: Έκανε… show τα τηλεφωνήματα με Μέρκελ – Πούτιν [pics]

Θα σκεφτεί κανείς, πάντα οι πρόεδροι των ΗΠΑ δίνουν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τη στιγμή που συνομιλούν από το Οβάλ Γραφείο σε κάποιον ξένο ηγέτη. Σωστό. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας αποκτούν άλλη… βαρύτητα.

Οι κάμερες έξω από το Οβάλ Γραφείο, με τις χρυσές κουρτίνες από την 20η Ιανουαρίου, και στο βάθος ο πρόεδρος, σοβαρός, να κρατά το τηλέφωνο και να μιλά. 45 λεπτά τα έλεγε με την Άνγκελα Μέρκελ, πριν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ακολουθήσει ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Είχε προηγηθεί η τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τον καλεί να επισκεφτεί τις ΗΠΑ στις 10 Φεβρουαρίου.

Φυσικά, το twitter χρησιμοποιήθηκε και αυτή τη φορά. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Σιν Σπάισερ ανέβασε φωτογραφίες με τον Τραμπ να μιλά με την Άνγκελα Μέρκελ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

. @POTUS speaks with German Chancellor Merkel from the Oval Office. One of five heads of government calls today pic.twitter.com/xMNl3A3Iw0

After speaking with Chancellor Merkel for 45 minutes @POTUS is now onto his 3rd of 5 head of government calls, speaking w Russian Pres Putin pic.twitter.com/RPAWIgcO2C