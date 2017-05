Ο Ντόναλντ Τραμπ νιώθει υπέροχα στην τοποθεσία Μουσείο του Ολοκαυτώματος… [pics]

Όπως κάθε επίσημος που "σέβεται" τον εαυτό του, ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πρώτη του επίσκεψη στο Ισραήλ ως πρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφτηκε το Μουσείο του Ολοκαυτώματος Yad Vashem στην Ιερουσαλήμ για να αποτίσει τα σέβη του στα εκατομμύρια των Εβραίων που έπεσαν θύματα της βαρβαρότητας των ναζί.

Το αν απέτισε φόρο τιμής είναι… αμφισβητήσιμο. Κι αν το έκανε, το έκανε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Και φυσικά "πέφτει" το δούλεμα της… αρκούδας. Και θα καταλάβετε γιατί…

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγος του Μελάνια Τραμπ υπέγραψαν στο βιβλίων επισκεπτών. Και επέλεξε να γράψει ο Τραμπ, όπως φανερώνουν οι φωτογραφίες που ανέβασε στο twitter ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Raoul Wootliff: «Είναι μεγάλη τιμή να είμαι εδώ με όλους μου τους φίλους (;!)». Ως εδώ, ας πούμε καλά. Είχε και συνέχεια όμως το μήνυμα. Αχρείαστη και άστοχη… «Τόσο υπέροχα και δεν θα ξεχάσω ποτέ!».

«Ξέχασε: Θα σας δω το άλλο καλοκαίρι» ήταν το εύστοχο και άκρως ειρωνικό σχόλιο του Ισραηλινού δημοσιογράφου.

@realDonaldTrump @PresidentRuvi This is @realDonaldTrump's message in Yad Vashem's Book of Remembrance. "So amazing + will NEVER FORGET!"

(He forgot: "See you next summer") pic.twitter.com/XcGbR88PXV — Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) May 23, 2017

Στο δε μήνυμα που άφησε στην προεδρική κατοικία στο Ισραήλ, μέσα σε λίγους χαρακτήρες (πάλι) ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε (γιατί περί κατορθώματος πρόκειται) να χρησιμοποιήσει δυο φορές την (αγαπημένη του, πιο πολύ κι από το twitter) λέξη Great! «Είναι τόσο μεγάλη (great) τιμή να βρίσκομαι στο Ισραήλ και να είμαι με όλους τους σπουδαίους (great ξανά) φίλους μου».

-@realDonaldTrump's message in the guest book at @PresidentRuvi's residence. Not many people can use the word "GREAT" twice in one sentence pic.twitter.com/UxwMmgAhw9 — Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) May 22, 2017

Και μόλις ο Wootliff ανέβασε τις φωτογραφίες, το ίντερνετ πήρε… φωτιά. Το πρώτο που σχολιάστηκε ήταν πως το μήνυμα που άφησε ο Τραμπ στο μουσείο του Ολοκαυτώματος δεν είχε καν 140 χαρακτήρες (όσες είναι το όριο σε ένα tweet) και αυτό ως λάτρεις του twitter και άνθρωπος που tweet-αρει περισσότερο απ’ όσο ενδεχομένως σκέφτεται, θα έπρεπε να το ξέρει.

Για το New York Magazine, το μήνυμα του Τραμπ μοιάζει περισσότερο με… παιδικό λεύκωμα!

President Trump signs Holocaust museum’s book of remembrance like it’s a child’s yearbook https://t.co/Eo06k39QUk — New York Magazine (@NYMag) May 23, 2017

Και ο χαμός έγινε ακόμη μεγαλύτερος όταν ο Wootliff αποκάλυψε και το μήνυμα που είχε αφήσει ο Ομπάμα όταν επισκέφτηκε το Ισραήλ το 2013. «Νιώθω ταπεινός και εμπνευσμένος να επισκέπτομαι τον οραματιστή που ξεκίνησε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Είθε οι δυο χώρες να έχουν το ίδιο όραμα και την ίδια θέληση να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ευημερία για τις επόμενες γενιές».

@realDonaldTrump @PresidentRuvi For context - this is Obama's message during his presidential visit in 2013 pic.twitter.com/cpYOXgX5w8 — Raoul Wootliff (@RaoulWootliff) May 23, 2017

Γρήγορα εμφανίστηκε και το μήνυμα του Μπαράκ Ομπάμα από την επίσκεψη του 2008! Που το λες… λίγο μεγαλύτερο από αυτό που άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

On the left, via @RaoulWootliff, the note Trump just left at Yad Vashem.



'So amazing!'



On the right, the note Obama left at Yad Vashem. pic.twitter.com/rdviJtF3HI — Matt McDermott (@mattmfm) May 23, 2017

