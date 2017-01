Παραλήρημα Τραμπ! Μόνο 189 ανθρώπους κρατήσαμε και ανακρίναμε, όλα πάνε καλά!

Άλλο να μη θέλεις να δεις την αλήθεια και άλλο να προσπαθείς να πείσεις όλο τον κόσμο πως το μαύρο είναι άσπρο. Κι όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ το κάνει, γιατί… μπορεί. Γιατί τον εξέλεξαν πρόεδρο των ΗΠΑ και υπέγραψε το διάταγμα – έκτρωμα που απαγορεύει στους πολίτες επτά κρατών – κυρίως μουσουλμανικών- από το να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια, έβγαλε ξανά χιλιάδες Αμερικανούς στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, "ανάγκασε" ακόμη και Γερουσιαστές των Ρεπουμπλικάνων να δηλώσουν την αντίδρασή τους, έχει κάνει όλο τον κόσμο άνω – κάτω, αλλά για εκείνον είναι όλα καλά κι όλα ωραία.

Γιατί, όπως αναφέρει στο νέο του παραλήρημα μέσω twitter (του προσωπικού και όχι αυτού που έχει ως πρόεδρος των ΗΠΑ) «μόνο 189 άνθρωποι από τους 325.000 κρατήθηκαν (το άδικα δεν το λέει φυσικά) και κρατήθηκαν για ανάκριση. Μεγάλα προβλήματα στα αεροδρόμια προκλήθηκαν από τις διακοπές στα συστήματα της Delta, τους διαδηλωτές και τα δάκρυα του Γερουσιαστή Σούμερ. Ο υπουργός Κέλι (σ.σ. υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Τζον Κέλι) είπε ότι όλα πάνε καλά με πολύ λίγα προβλήματα. Κάνουμε την Αμερική ασφαλή καλά!».

Only 109 people out of 325,000 were detained and held for questioning. Big problems at airports were caused by Delta computer outage,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

protesters and the tears of Senator Schumer. Secretary Kelly said that all is going well with very few problems. MAKE AMERICA SAFE AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

Όπου γερουσιαστής Σούμερ, ο Γερουσιαστής Νέας Υόρκης με τους Δημοκρατικούς Τσακ Σούμερ, που εμφανίστηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Νέα Υόρκη και με δάκρυα στα μάτια χαρακτήρισε το διάταγμα Τραμπ «ποταπό και αντιαμερικανικό».

Και κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ: «Δεν είναι ωραίο να ψάχνουμε για τρομοκράτες πριν μπουν στη χώρα μας. Αυτό ήταν μεγάλο μέρος της προεκλογικής μου εκστρατείας. Να μελετήσω τον κόσμο».

There is nothing nice about searching for terrorists before they can enter our country. This was a big part of my campaign. Study the world! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 30, 2017

Λίγες ώρες νωρίτερα, τα πυρά του Αμερικανού προέδρου είχαν συγκεντρώσει δυο Γερουσιαστές από το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Από το κόμμα με το οποίο και ο ίδιος εξελέγη δηλαδή! Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τον πρώην προεδρικό υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων και έναν από τους μακροβιότερους Γερουσιαστές Τζον ΜακΚέιν και τον επίσης Γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, οι οποίοι τόλμησαν να τον επικρίνουν για τις πολιτικές που ακολουθεί, πως... "τρώγονται" να ξεκινήσουν τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο!

Ποιοί κατά το διάταγμα Τραμπ δεν μπορούν να μπουν στις ΗΠΑ

«Η κοινή δήλωση των δυο πρώην υποψηφίων για την προεδρία Τζον ΜακΚεϊν και Λίντσεϊ Γκράχαμ είναι λάθος – δυστυχώς είναι αδύναμοι όσον αφορά στη μετανάστευση. Οι δυο Γερουσιαστές θα πρέπει να επικεντρώσουν τις ενέργειές τους στον ISIS, την παράνομη μετανάστευση και τη συνοριακή ασφάλεια αντίθετα από το να προσπαθούν πάντα να ξεκινήσουν τον τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο» έγραψε, που αλλού(;), στο twitter ο Αμερικανός πρόεδρος!

The joint statement of former presidential candidates John McCain & Lindsey Graham is wrong - they are sadly weak on immigration. The two... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

...Senators should focus their energies on ISIS, illegal immigration and border security instead of always looking to start World War III. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017

Μετά, εξέδωσε και ανακοίνωση στην οποία υπερασπίζεται το διάταγμά του που κλείνει τα σύνορα των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει στόχο ειδικά τους μουσουλμάνους. Και αυτή τη φορά τα… "άκουσαν" και τα ΜΜΕ και ο Ομπάμα, που σύμφωνα με τον Τραμπ είχε κάνει το ίδιο κάποτε.

«Οι ΗΠΑ είναι περήφανο έθνος μεταναστών και θα συνεχίζουμε να δείχνουμε συμπόνοια σε εκείνους που ξεφεύγουν από την καταπίεση, αλλά θα το κάνουμε ενώ προστατεύουμε τους πολίτες μας και τα σύνορά μας. Οι ΗΠΑ ήταν πάντα η γη των ελεύθερων και των γενναίων.

Θα την κρατήσουμε ελεύθερη και θα την κρατήσουμε και ασφαλή, όπως τα media ξέρουν αλλά αρνούνται να πουν. Η πολιτική μου είναι παρόμοια με εκείνη του προέδρου Ομπάμα το 2011 όταν απαγόρευσε τη βίζα σε πρόσφυγες από το Ιράκ για έξι μήνες. Οι επτά χώρες που κατονόμασα στο διάταγμα είναι οι ίδιες χώρες που είχαν χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση Ομπάμα ως πηγές τρομοκρατίας. Για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν πρόκειται για απαγόρευση στους Μουσουλμάνους, όπως τα media λανθασμένα μεταδίδουν.

Δεν έχει να κάνει με τη θρησκεία, έχει να κάνει με την τρομοκρατία και το να κρατήσουμε τη χώρα μας ασφαλή. Υπάρχουν περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως που είναι στην πλειοψηφία τους μουσουλμανικές και δεν επηρεάζονται από το διάταγμα. Θα αρχίσουμε να δίνουμε ξανά βίζες σε όλες τις χώρες όταν θα είμαστε σίγουροι πως έχουμε αναθεωρήσει και εφαρμόσει τις πιο ασφαλείς πολιτικές μέσα στις επόμενες 90 μέρες.

Συμπονώ βαθύτατα τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην ανθρωπιστική κρίση στη Συρία. Η προτεραιότητά μου θα είναι πάντα να προστατεύω και να υπηρετώ τη χώρα μας, αλλά ως πρόεδρος θα βρώ τόπους να βοηθήσω όλους αυτούς που υποφέρουν», αναφέρει στη δήλωσή του ο Ντόναλντ Τραμπ.