Σεισμός 6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Νέας Βρετανίας, στην Παπούα Νέα Γουϊνέα

Σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (07/8/2025) στα ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Νέας Βρετανίας, του μεγαλύτερου νησιού του αρχιπελάγους Μπίσμαρκ στην Παπούα Νέα Γουϊνέα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το επίκεντρο του σεισμού μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στα ανοιχτά της Νέας Βρετανίας, εντοπίζεται 77 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Κόκοπο.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.