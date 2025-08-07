Δανία: Έφηβος προφυλακίστηκε για σχέδιο ένοπλης επίθεσης σε σχολείο

Ένας έφηβος 15 ετών τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση στη Δανία, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι σχεδίαζε ένοπλη επίθεση σε σχολείο, σε συνεργασία με δύο ακόμη συνομηλίκους του, όπως ανακοίνωσε η δανική αστυνομία την Πέμπτη (08.08.2025).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, η αστυνομία της νοτιοανατολικής Γιουτλάνδης στη Δανία έλαβε στις 1 Αυγούστου καταγγελία για πιθανό σχέδιο επίθεσης στο ιδιωτικό σχολείο Sct. Michaels από έφηβους, στην πόλη Kolding, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Καμία άμεση απειλή, λένε οι αρχές

Οι αρχές τονίζουν ότι δεν υπάρχει άμεσος και συγκεκριμένος κίνδυνος ούτε για το σχολείο ούτε για κάποιο άτομο.

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν, αλλά μόνο ένας εξ αυτών, ηλικίας 15 ετών, οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα και τέθηκε σε προφυλάκιση για τέσσερις εβδομάδες, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Οι άλλοι δύο ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκρισή τους, ενώ τα στοιχεία τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι ύποπτοι φοιτούν σε διαφορετικό σχολείο από αυτό που φέρεται να ήταν ο στόχος της επίθεσης. Οι σχολικές διακοπές στην περιοχή του Kolding ολοκληρώνονται γύρω στις 11 Αυγούστου.