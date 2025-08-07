Συμβαίνει τώρα:
ΗΠΑ: Συνετρίβη ελικόπτερο σε φορτηγίδα στον Μισισιπή – Άγνωστο αν υπάρχουν θύματα

Το ελικόπτερο φέρεται να χτύπησε καλώδια και συνετρίβη στον ποταμό – Δεν έχουν ανακοινωθεί θύματα μέχρι στιγμής
Μαυρος καπνός μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο Μισισιπή
Μαυρος καπνός μετά τη συντριβή ελικοπτέρου στο Μισισιπή / Πηγή: Χ

Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (08.08.2025) στις αρχές του Μιζούρι και του Ιλινόι, μετά από πληροφορίες για πτώση ελικοπτέρου στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στην περιοχή Γουέστ Άλτον. Την είδηση μετέδωσε το FOX2 News, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται δίπλα στον ποταμό, αμέσως μετά τη συντριβή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο χτύπησε καλώδια υψηλής τάσης που βρίσκονται πάνω από τον Μισισιπή και στη συνέχεια κατέπεσε πάνω σε φορτηγίδα, η οποία τυλίχθηκε στις φλόγες από τη σύγκρουση.

Οι τοπικές αρχές και οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στην περιοχή, ωστόσο δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη στοιχεία για τραυματισμούς ή θύματα.

 

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι εικόνες από το σημείο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Κόσμος
