BBC: Η «συνάντηση για τσάι» και το μυστικό σύστημα της Χαμάς για καταβολή μισθών δημοσίων υπαλλήλων στη Γάζα

Μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου με το Ισραήλ στη Γάζα, η στρατιωτική δυναμική της Χαμάς έχει αποδυναμωθεί σοβαρά και η πολιτική ηγεσία της βρίσκεται υπό έντονη πίεση.

Ωστόσο, καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου με το Ισραήλ, η Χαμάς κατάφερε να συνεχίσει να χρησιμοποιεί ένα μυστικό σύστημα πληρωμών σε μετρητά για να καταβάλει τους μισθούς 30.000 δημοσίων υπαλλήλων, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με το BBC, τρεις δημόσιοι υπάλληλοι επιβεβαίωσαν ότι έλαβαν σχεδόν 300 δολάρια ο καθένας την τελευταία εβδομάδα, από την οργάνωση της Χαμάς.

Οι τρεις υπάλληλοι φέρεται να ανήκουν στους δεκάδες χιλιάδες ακόμη υπαλλήλους που συνέχισαν να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσοστό έως 20% από τον κανονικό μισθό που έπαιρναν πριν τον πόλεμο, κάθε 10 εβδομάδες.

Εν μέσω της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού, ο συμβολικός μισθός – ένα μέρος του συνολικού ποσού – προκαλεί αυξανόμενη δυσαρέσκεια μεταξύ των πιστών της οργάνωσης.

Σοβαρή έλλειψη τροφίμων – για την οποία οι οργανώσεις αρωγής κατηγορούν τους ισραηλινούς περιορισμούς – και αυξανόμενα κρούσματα υποσιτισμού συνεχίζονται στη Γάζα, όπου ένα κιλό αλεύρι κοστίζει τις τελευταίες εβδομάδες έως και 80 δολάρια – το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Χωρίς λειτουργικό τραπεζικό σύστημα στη Γάζα, ακόμη και η λήψη του μισθού είναι περίπλοκη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, επικίνδυνη. Το Ισραήλ εντοπίζει και στοχεύει τακτικά τους διανομείς μισθών της Χαμάς, επιδιώκοντας να διαταράξει την ικανότητα της οργάνωσης να κυβερνά.

Οι υπάλληλοι, από αστυνομικούς έως φορολογικούς υπαλλήλους, λαμβάνουν συχνά ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα στα τηλέφωνά τους ή στα τηλέφωνα των συζύγων τους, στο οποίο τους δίνεται οδηγία να μεταβούν σε συγκεκριμένο σημείο σε συγκεκριμένη ώρα για να «συναντήσουν έναν φίλο για τσάι».

Στο σημείο συνάντησης, ο υπάλληλος προσεγγίζεται από έναν άνδρα – ή περιστασιακά μια γυναίκα – ο οποίος του παραδίδει διακριτικά έναν σφραγισμένο φάκελο που περιέχει τα χρήματα και στη συνέχεια εξαφανίζεται χωρίς περαιτέρω αλληλεπίδραση.

Ένας υπάλληλος του Υπουργείου Θρησκευτικών Υποθέσεων της Χαμάς, περιέγραψε τους κινδύνους που ενέχει η παραλαβή του μισθού του.

«Κάθε φορά που πηγαίνω να παραλάβω τον μισθό μου, αποχαιρετώ τη γυναίκα και τα παιδιά μου. Ξέρω ότι μπορεί να μην επιστρέψω», είπε. «Σε αρκετές περιπτώσεις, ισραηλινές επιθέσεις έχουν χτυπήσει τα σημεία διανομής μισθών. Εγώ επέζησα από μια επίθεση που είχε ως στόχο μια πολυσύχναστη αγορά στην πόλη της Γάζας».

Ένας δάσκαλος που απασχολείται από την κυβέρνηση της Χαμάς και ο μοναδικός στήριγμα μιας οικογένειας έξι ατόμων. «Έλαβα 1.000 σέκελ (περίπου 300 δολάρια) σε φθαρμένα χαρτονομίσματα – κανένας έμπορος δεν τα δεχόταν. Μόνο 200 σέκελ ήταν χρησιμοποιήσιμα – τα υπόλοιπα, ειλικρινά δεν ξέρω τι να τα κάνω», είπε στο BBC.

«Μετά από δυόμισι μήνες πείνας, μας πληρώνουν με σχισμένα χαρτονομίσματα. Συχνά αναγκάζομαι να πηγαίνω σε σημεία διανομής βοήθειας με την ελπίδα να βρω λίγο αλεύρι για να ταΐσω τα παιδιά μου. Μερικές φορές καταφέρνω να φέρω λίγο στο σπίτι, αλλά τις περισσότερες φορές αποτυγχάνω», πρόσθεσε.

Τον Μάρτιο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον επικεφαλής των οικονομικών της Χαμάς, Ισμαήλ Μπαρχούμ, σε μια επιδρομή στο νοσοκομείο Νάσερ στο Χαν Γιούνις. Τον κατηγόρησαν ότι διοχέτευε κεφάλαια στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς.

Παραμένει ασαφές πώς η Χαμάς κατάφερε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί την πληρωμή των μισθών, δεδομένης της καταστροφής μεγάλου μέρους της διοικητικής και οικονομικής υποδομής της.

Ένας ανώτερος υπάλληλος της Χαμάς, ο οποίος κατείχε υψηλές θέσεις και είναι εξοικειωμένος με τις οικονομικές δραστηριότητες της οργάνωσης, δήλωσε ότι η οργάνωση είχε αποθηκεύσει περίπου 700 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και εκατοντάδες εκατομμύρια σέκελ σε υπόγεια τούνελ πριν από τη επίθεση της οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε την καταστροφική ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία.

Αυτά φέρεται να εποπτεύονταν άμεσα από τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχιά Σινουάρ και τον αδελφό του Μοχάμεντ, οι οποίοι έχουν από τότε σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Θυμός για την ανταμοιβή των υποστηρικτών της Χαμάς

Η Χαμάς ιστορικά βασιζόταν στη χρηματοδότηση από βαριά εισαγωγικά τέλη και φόρους που επιβάλλονταν στον πληθυσμό της Γάζας, καθώς και στη λήψη εκατομμυρίων δολαρίων υποστήριξης από το Κατάρ.

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς που λειτουργεί μέσω ενός ξεχωριστού χρηματοοικονομικού συστήματος, χρηματοδοτείται κυρίως από το Ιράν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, μιας από τις πιο επιδραστικές ισλαμιστικές οργανώσεις στον κόσμο, με έδρα την Αίγυπτο, δήλωσε ότι περίπου το 10% του προϋπολογισμού τους διατέθηκε επίσης στη Χαμάς.

Προκειμένου να αποκομίσει έσοδα κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς συνέχισε να επιβάλλει φόρους στους εμπόρους και πούλησε μεγάλες ποσότητες τσιγάρων σε πολύ υψηλές τιμές, έως και 100 φορές πάνω από την αρχική τους αξία. Πριν από τον πόλεμο, ένα πακέτο 20 τσιγάρων κόστιζε 5 δολάρια, ενώ τώρα η τιμή του έχει ξεπεράσει τα 170 δολάρια.

Εκτός από τις πληρωμές σε μετρητά, η Χαμάς έχει διανείμει πακέτα τροφίμων στα μέλη της και τις οικογένειές τους μέσω τοπικών επιτροπών έκτακτης ανάγκης, η ηγεσία των οποίων αλλάζει συχνά λόγω των επαναλαμβανόμενων ισραηλινών επιθέσεων.

Αυτό έχει πυροδοτήσει την οργή του κοινού, με πολλούς κατοίκους της Γάζας να κατηγορούν τη Χαμάς ότι διανέμει βοήθεια μόνο στους υποστηρικτές της και αποκλείει τον ευρύτερο πληθυσμό.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει τη Χαμάς ότι έκλεψε τη βοήθεια που έφτασε στη Γάζα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας νωρίτερα φέτος, κάτι που η Χαμάς αρνείται. Ωστόσο, πηγές του BBC στη Γάζα έχουν αναφέρει ότι σημαντικές ποσότητες βοήθειας κατασχέθηκαν από τη Χαμάς κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.