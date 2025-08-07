Συμβαίνει τώρα:
Κένυα – Τουλάχιστον έξι νεκροί εξαιτίας συντριβής ιδιωτικού αεροσκάφους σε προάστιο του Ναϊρόμπι

Το αεροσκάφος τύπου Cessna Citation 560 ανήκε στη μη κυβερνητική οργάνωση AMREF
Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος κατέπεσε σήμερα σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή του Μουιχόκο, προάστιο του Ναϊρόμπι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τέσσερις επιβαίνοντές του και τουλάχιστον δύο άνθρωποι στο έδαφος, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Το αεροσκάφος τύπου Cessna Citation 560, που ανήκει στη μη κυβερνητική οργάνωση AMREF (African Medical and Research Foundation), συνετρίβη πάνω σε κτίρια σε προάστιο του Ναϊρόμπι στην Κένυα, καταστρέφοντας μέρος της περιοχής, ενώ τουλάχιστον έξι άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας της Κένυας (KCAA), το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Wilson του Ναϊρόμπι στις 14:14 με προορισμό τη Χαργκέισα. Ωστόσο, χάθηκε από τα ραντάρ τρία λεπτά μετά την απογείωσή του.

Η KCAA εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ήταν αποστολή αεροδιακομιδής ασθενή.

Οι εικόνες από την περιοχή δείχνουν ένα τοπίο που θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη, με ερείπια κτιρίων να διασκορπίζονται σε μεγάλη έκταση.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στην Reuters πως άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, ενώ είδαν μια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό και συντρίμμια να διασκορπίζονται γύρω.

Τα ατυχήματα με μικρά αεροσκάφη είναι συχνά στην Ανατολική Αφρική. Τον Απρίλιο του 2024, στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στο δυτικό τμήμα της Κένυας, προκαλώντας το θάνατο δέκα επιβατών, ανάμεσα τους και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων.

