Θρήνος! Πέθανε ο σερ Ρότζερ Μουρ

Ενας από τους πιο δημοφιλείς και αγαπητούς βρετανούς ηθοποιούς με παγκόσμια καριέρα και με εμβληματικούς ρόλους στο παλμαρέ του ο Ρότζερ Μουρ πέθανε σε ηλικία 89 ετών. Την είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά του.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) May 23, 2017

Ο σερ Ρότζερ Μουρ εκτός από ηθοποιός ήταν και πρέσβης της Unicef και είχε μείνει στην ιστορία για τις ερμηνείες του σε δυο ρόλους. Για τον ρόλο του θρυλικού πράκτορα Τζέιμς Μποντ αλλά και για τον ρόλο του στην σειρά "Ο Αγιος".

Ο Ρότζερ Μουρ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1927 στο Στόκγουελ του Λονδίνου. Ήταν το μοναχοπαίδι της Λίλιαν και το Τζώρτζ Αλφρεντ Μουρ. Η μητέρα του είχε γεννηθεί στην Καλκούτα της Ινδίας. Φοίτησε στο Battersea Grammar School, αλλά στην συνέχεια λόγω του Δεύτερου παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκε στο Holsworthy, του Devon, και φοίτησε στο Launceston College school. Φοίτησε και στο Πανεπιστήμιο του Durham, αλλά ποτέ δεν αποφοίτησε.

Στα 18 του, λίγο μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου πολέμου, ο Μουρ, κλήθηκε για κατάταξη στον στρατό. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1946 μετατέθηκε στο Βασιλικό Τάγμα με τον βαθμό του υπολοχαγού και στην συνέχεια προήχθη σε λοχαγό και μετατέθηκε στην Γερμανία.

Πριν καταταγεί φοίτησε για δυο χρόνια στην Βασιλική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης. Μάλιστα στην σχολή ήταν συμφοιτητής με την Λοις Μάξγουελ την πρώτη και αυθεντική Miss Moneypenny. Στα 17 του είχε παίξει ως κομπράρσος στο Καίσαρας και Κλεοπάτρα (1945) και θεωρούσε αγαπημένο του ηθοποιό τον Στιούαρτ Γκρέϊντζερ.

Την δεκαετία του 1950 ο Μουρ εργάστηκε ως μοντέλο. Στο βιβλίο του: Last Man Standing: Tales from Tinseltown, ο Μουρ, θυμάται ότι η πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έγινε στις 27 Μαρτίου 1949 σε μια σειρά τηλεοπτική που μεταδιδόταν ζωντανά.

Παρά το γεγονός ότι υπέγραψε 7ετες συμβόλαιο με την MGM το 1954, οι ταινίες που έκανε δεν ήταν επιτυχημένες. Το συμβόλαιο διακόπηκε και μετά ο Μουρ πέρασε κάποια χρόνια συμμετέχοντας μονο σε σειρές της τηλεόρασης. Το 1959 υπέγραψε συμβόλαιο με την Warner Bros.

Τελικά ο Μουρ έγινε γνωστός αρχικά από την τηλεόραση. Έπαιξε τον Sir Wilfred of Ivanhoe. Συμμετείχε και σε κάποιες άλλες σειρές αλλά η παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1962 όταν έπαιξε τον θρυλικό Σάϊμον Τέμπλαρ, τον ΑΓΙΟ!

Ο Αγιος έκανε 6 σεζόν και 118 επεισόδια και ήταν από τις μακροβιότερες σειρές της βρετανικής τηλεόρασης.

Η εποχή James Bond

Μια φοβερή λεπτομέρεια είναι ότι το 1964 είχε κάνει μια γκεστ στην κωμική σειρά Mainly Millicent και είχε υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ. Μόνο όμως όταν ο Σων Κόννερυ δήλωσε το 1966 ότι δεν θα έπαιζε ξανά τον θρυλικό πράκτορα ο Μουρ περίμενε την πρόταση. Αυτή άργησε λίγο και έγινε τον Αυγουστο του 1972 από το θρυλικό παραγωγό Αλμπερτ Μπρόκολι. Επρεπε να κουρευτεί και να αδυνατίσει για τον ρόλο και έτσι έγινε ένας από τους καλύτερους Μποντ με την πρώτη ταινία του το 1973 Live and Let Die.

Ακολούθησαν The Man with the Golden Gun (1974), The Spy Who Loved Me (1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (1981), Octopussy (1983), and A View to a Kill (1985).

Ηταν ο μακροβιότερος Τζέιμς Μποντ.