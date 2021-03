Η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα τα 200 χρόνια από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, τιμώντας τους ήρωες που πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδας μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση και οι ποδοσφαιρικές ομάδες της χώρας, έκαναν σχετικές αναρτήσεις για την Ελλάδα, στέλνοντας τις δικές τους ευχές προς όλο τον κόσμο.

Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες! Σήμερα γιορτάζουμε, όλοι μαζί περήφανα, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση! Ζήτω η Ελλάδα! / Happy #GreekIndependenceDay! Today we proudly celebrate together, 200 years from the Greek revolution! Hurray for #Greece! 🇬🇷 pic.twitter.com/DWXG7NfiH1