ATP Cup: Τσιτσιπάς και Ναδάλ αντιμέτωποι στη Μελβούρνη

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη Ισπανία και την γηπεδούχο Αυστραλία, στη φάση των ομίλων του ATP Cup, γεγονός που θα φέρει τον Στέφανο Τσιτσιπά απέναντι στον Ράφα Ναδάλ.

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του ATP Cup, που θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 5 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη, λίγο πριν την έναρξη του Australian Open.

Η ελληνική ομάδα (αποτελείται από τους Στέφανο Τσιτσιπά, Μιχάλη Περβολαράκη, Μάρκο Καλοβελώνη και Πέτρο Τσιτσιπά και με αρχηγό αποστολής τον Απόστολο Τσιτσιπά) βρέθηκε στο 2ο όμιλο της διοργάνωσης, μαζί με την Ισπανία και την οικοδέσποινα Αυστραλία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ και τον Αλεξ ντε Μινόρ (τους… πρώτους αθλητές των δυο άλλων ομάδων), ενώ ο Μιχάλης Περβολαράκης θα παίξει με Μπαουτίστα Αγκουτ και Τζον Μίλμαν

Η κάτοχος του τίτλου Σερβια (Τζόκοβιτς, Λάγιοβιτς), θα είναι στον 1ο όμιλο με Γερμανία (Ζβέρεφ, Στρουφ) και Καναδά (Σαποβάλοφ, Ρλάονιτς), στον 3ο υπάρχουν, Αυστρία (Τιμ, Νόβακ), Ιταλία (Μπερετίνι, Φονίνι) και Γαλλία (Μονφίς, Περ) και στον 4ο, Ρωσία (Μεντβέντεφ, Ρούμπλεφ), Αργεντινή (Σβάρτσμαν, Πέγια) και Ιαπωνία (Νισικόρι, Νισιόκα).

Στη φετινή διοργάνωση θα συμμετέχουν μόνο 12 ομάδες. Μόνο η 1η ομάδα από κάθε όμιλο θα προκριθεί στην επόμενη φάση, που είναι οι ημιτελικοί.

