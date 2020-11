“Bασιλιάς” του Λονδίνου ο Μεντβέντεφ (video)

Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ είναι ο νέος “βασιλιάς” στα ATP Finals. Ο Ρώσος τενίστας επικράτησε με ανατροπή 4-6, 7-6 (2), 6-4 του Ντομινίκ Τιμ στον τελικό του Λονδίνου και πήρε την κούπα από τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Μεντβέντεφ έγινε ο δεύτερος Ρώσος μετά από τον Νικολάι Νταβιντένκο (2009) που κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, όντας εντυπωσιακός με 5-0 νίκες στο τουρνουά. Έτσι, θα πάρει 1500 βαθμούς και θα εισπράξει 1,564,000 δολάρια.

Αυτός ήταν ο δεύτερος τίτλος του μέσα στο 2020 μετά από το Paris Masters και ο ένατος στην καριέρα του.

Από την πλευρά του ο Τιμ, ο οποίος πήρε το πρώτο σετ, έφτασε για δεύτερη σερί φορά στον τελικό, αλλά και πάλι έχασε το τρόπαιο.

Ο Μεντβέντεφ είχε 37 winners και 30 αβίαστα λάθη και ο Τιμ είχε 29-29.

FIRST #NittoATPFinals TITLE!!



The moment @DaniilMedwed defeated Thiem to claim glory in London 🙌 pic.twitter.com/ylthef6311