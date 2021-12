Την απόφαση να επαναληφθεί η κλήρωση στη φάση των «16» του Champions League μετά τα λάθη στην αρχική διαδικασία.

Οι «γκάφες» των ανθρώπων της UEFA στην κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League οδήγησαν έπειτα από πιέσεις των εμπλεκόμενων συλλόγων (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Παρί Σεν Ζερμέν, Ατλέτικο Μαδρίτης κυρίως) σε επανάληψη της διαδικασίας, σήμερα στις 16:00, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Following a technical problem with the software of an external service provider that instructs the officials as to which teams are eligible to play each other, a material error occurred in the draw for the UEFA Champions League Round of 16.