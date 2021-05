Πάνω από 15.000 Άγγλοι έχουν ταξιδέψει στο Οπόρτο για τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν από νωρίς και τα… επεισόδια.

Μια σειρά από video έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν και να δείχνουν άγριες καταστάσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων στην Πορτογαλία. Με την μπύρα να ρέει άφθονη, έχουν αρχίσει να πέφτουν και μπουνιές σε όλη την πόλη και όπου υπάρχουν Άγγλοι.

Στην περιοχή υπάρχει και έντονη αστυνομική “δύναμη”, αλλά οι οπαδοί της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Σίτι δεν φαίνονται να πτοούνται από το γεγονός.

#Chelsea and #ManCity fans scuffle in Porto as #ChampionsLeague final party turns sour#UCLFinal #UCL #ManCityChelsea #UEFA pic.twitter.com/cqimzOonio