Ο Λέο Μέσι κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του με την Εθνική Αργεντινής, καθώς την οδήγησε στην κορυφή του Copa America, μέσα στη Βραζιλία.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα και αρχηγός της εθνικής του ομάδας σκόρπισε έτσι τον ενθουσιασμό στους συμπατριώτες του, οι οποίοι και βγήκαν στους δρόμους για να τον υποδεχθούν.

Το ίδιο συνέβη όμως και με τη σύζυγό του Αντονέλα Ροκούσο, η οποία εμφανώς ευτυχισμένη και περήφανη, έτρεξε στην αγκαλιά του στο αεροδρόμιο, σε ένα video που έγινε ήδη viral σε ολόκληρο τον κόσμο.

The different styles Messi gon get from Antonella Roccuzzo tonight though 😍😌. I’d stop here. Just try to be the best at what you do 😊🙏🏽 pic.twitter.com/6DridADGJB