Οι οπαδοί της εθνικής Αγγλίας φτιάχνουν από νωρίς… κλίμα, ενόψει του αποψινού τελικού στο Wembley. Τα «τρία λιοντάρια» θέλουν να κατακτήσουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους το Euro και οι φίλοι τους βρίσκονται στις επάλξεις.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (11.07.2021) οι φίλοι της εθνικής Αγγλίας προετοιμάζονται για τον τελικό της ομάδας κόντρα στην Ιταλία, για το Euro 2020.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν Μέσα από το Νησί, οι οπαδοί των «τριών λιονταριών» έσπευσαν από πολύ νωρίς στις τοπικές παμπ για να πιούν τις… πρώτες μπύρες (δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 5 το πρωί), ενώ άλλοι έφτιαξαν την κάβα τους, για το μεγάλο ματς.

Λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι του μεγάλου τελικού, οι πρώτοι φίλοι της εθνικής Αγγλίας έκαναν την εμφάνιση του στον περιβάλλοντα χώρο του Wembley και στους γύρω δρόμους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν ένα… εορταστικό κλίμα με συνθήματα και καπνογόνα.

