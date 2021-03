Eurobasket 2021: Αυτοί είναι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στις γυναίκες

Η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ γυναικών κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Eurobasket 2021 και η FIBA έκανε γνωστά τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση για τους ομίλους της διοργάνωσης.

Όπως έκανε λοιπόν γνωστό κι επίσημα η ΕΟΚ, η Ελλάδα βρίσκεται στον τέταρτο γκρουπ, και η κλήρωση θα γίνει στις 8 Μαρτίου, με μία ομάδα από κάθε γκρουπ να συμμετέχει σε κάθε όμιλο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«H FIBA ανακοίνωσε τα γκρουπ δυναμικότητας ενόψει της κλήρωσης του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2021, που θα διεξαχθεί στις 8 Μαρτίου στη Βαλένθια (Santiago Grisolia Auditorium in the City of Arts and Sciences) στις 13.00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι YouTube της FIBA.

Τα γκρουπ που σχηματίστηκαν είναι:

Α’ Γκρουπ: Ισπανία, Γαλλία, Σερβία, Βέλγιο

Β’ Γκρουπ: Σουηδία, Ρωσία, Σλοβενία, Ιταλία

Γ’ Γκρουπ: Λευκορωσία, Τσεχία, Μαυροβούνιο, Τουρκία

Δ’ Γκρουπ: Σλοβακία, Κροατία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ελλάδα

Oι 16 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων και οι αγώνες θα γίνουν στην Γαλλία και στην Ισπανία, που είναι οι συνδιοργωνάτριες χώρες. Η καθεμία είχε το δικαίωμα να επιλέξει μία ομοσπονδία που θα παίξει στη χώρα της. Η Γαλλία επέλεξε το Βέλγιο, που θα αγωνιστεί σε έναν όμιλο στο Στρασβούργο, αλλά όχι στον ίδιο με τους Γάλλους, καθώς ανήκουν στο ίδιο γκρουπ δυναμικότητας. Η Ισπανία επέλεξε τη Σλοβακία. Οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν στον ίδιο όμιλο στη Βαλένθια.

Το Ευρωμπάσκετ 2021 θα διεξαχθεί από τις 17 ως τις 27 Ιουνίου. Η πρώτη φάση, οι προημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Στρασβούργο και στη Βαλένθια και η τελική φάση στη Βαλένθια».