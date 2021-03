Euroleague: Φοβερό Top 10 με τρομακτικά καρφώματα (video)

H Euroleague παρουσίασε το Top 10 της 27ης αγωνιστικής, με τον Οκτάβιους Έλις του Ολυμπιακού να βρίσκεται στις δέκα καλύτερες φάσεις.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν από τους ελάχιστους που διασώθηκαν στον διασυρμό των Πειραιωτών από την Μπασκόνια.

Η κορυφή του Top 10 ανήκει στον Άλεξ Πόιθρες και το τρομερό κάρφωμα του στο παιχνίδι της Ζενίτ με την Άλμπα.

Δείτε τις δέκα καλύτερες φάσεις της αγωνιστικής στην Euroleague:

Something to spice up your mid-week



Check out the Top 10 Plays from Round 27



‘Top 10 Plays of the Round’ I @TurkishAirlines pic.twitter.com/WNvvDm02ys