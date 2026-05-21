Ο Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Αλεξάντρ Μουλέρ στο Roland Garros

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Μουλέρ στον πρώτο γύρο του Roland Garros σε μία καλή κλήρωση, με τον Έλληνα τενίστα να έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς κόντρα στο νούμερο 108 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σε περίπτωση που ο Τσιτσιπάς επιβεβαιώσει το ρόλο του φαβορί κόντρα στον Γάλλο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γκρίκσπουρ – Αρνάλντι στο δεύτερο γύρο του Roland Garros. Στον τρίτο γύρο πιθανότατα θα βρει τον Σέλτον, ενώ αν καταφέρει να φτάσει μέχρι την οκτάδα εκεί θα βρει μπροστά του τον Σίνερ.

Ο Τζόκοβιτς είναι στην άλλη πλευρά του ταμπλό εκεί όπου βρίσκεται ο Ζβέρεφ. Πρώτο ματς του Σέρβου τενίστα θα είναι αυτό ενάντια στον Γάλλο Περικάρ. Ο Αλκαράθ θα απουσιάζει από το Roland Garros, καθώς είναι τραυματίας. Ο Ισπανός θα χάσει και το Wimbledon, που ακολουθεί.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (24/05/26).