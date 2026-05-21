Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς κάνει πρεμιέρα κόντρα στον Αλεξάντρ Μουλέρ στο Roland Garros

Καλή κλήρωση για τον Έλληνα τενίστα στο χωμάτινο Grand Slam
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ/ REUTERS/Ana Beltran
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Μουλέρ στον πρώτο γύρο του Roland Garros σε μία καλή κλήρωση, με τον Έλληνα τενίστα να έχει τρεις νίκες σε ισάριθμα ματς κόντρα στο νούμερο 108 της παγκόσμιας κατάταξης.

Σε περίπτωση που ο Τσιτσιπάς επιβεβαιώσει το ρόλο του φαβορί κόντρα στον Γάλλο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Γκρίκσπουρ – Αρνάλντι στο δεύτερο γύρο του Roland Garros. Στον τρίτο γύρο πιθανότατα θα βρει τον Σέλτον, ενώ αν καταφέρει να φτάσει μέχρι την οκτάδα εκεί θα βρει μπροστά του τον Σίνερ.

Ο Τζόκοβιτς είναι στην άλλη πλευρά του ταμπλό εκεί όπου βρίσκεται ο Ζβέρεφ. Πρώτο ματς του Σέρβου τενίστα θα είναι αυτό ενάντια στον Γάλλο Περικάρ. Ο Αλκαράθ θα απουσιάζει από το Roland Garros, καθώς είναι τραυματίας. Ο Ισπανός θα χάσει και το Wimbledon, που ακολουθεί.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή (24/05/26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
150
123
89
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo