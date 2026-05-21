Σκοτώθηκε σε τροχαίο ο 27χρονος Ραζ Άνταμ, πρωταθλητής του Eurobasket Νέων με το Ισραήλ

Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ για το θάνατο του Ραζ Άνταμ, με τον Ισραηλινό γκαρντ να χάνει τη ζωή του σε ηλικία μόλις 27 ετών, μετά από τροχαίο δυστύχημα στην πατρίδα του.

Το όχημα του Ραζ Άνταμ φέρεται να συγκρούστηκε με ένα άλλο αυτοκίνητο κοντά στην Λίμνη Χούλα στο Βόρειο Ισραήλ και ενώ ο νεαρός γκαρντ πήγαινε σε δείπνο της ομάδας του.

Ο Ραζ Άνταμ αγωνιζόταν τον τελευταίο καιρό στην Γκαλίλ Ελιόν, έχοντας φορέσει στο παρελθόν και τις φανέλες των Αϊρόνι Κιριάτ, Νες Ζιόνα, Χάποελ Τελ Αβίβ, Ελιτζούρ Νετάνια και Ελιτζούρ Αϊρόνι.

Ο 27χρονος αθλητής ανασύρθηκε νεκρός από το τροχαίο δυστύχημα, από το οποίο τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, ένας 39χρονος άνδρας, σύμφωνα με τα ισραηλινά Μέσα.