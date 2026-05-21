Δύσκολη αποστολή για τη Σάκκαρη στο Roland Garros, θα αντιμετωπίσει την Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του τουρνουά

Η Μαρία Σάκκαρη θα βρει μπροστά της στον πρώτο γύρο του Roland Garros την Λίντα Νόσκοβα, όπου είναι στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Μία νίκη σε δύο ματς έχει η Ελληνίδα τενίστρια ενάντια στην αθλήτρια από την Τσεχία.

Αν η Σάκκαρη καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νόσκοβα θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε την Ουτσιγιάμα είτε αθλήτρια από τα προκριματικά, ενώ στον τρίτο γύρο θα περιμένει μία εκ των Ζενγκ και Μέρτενς.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, όπου βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη είναι και η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Κόκο Γκοφ, που θα βρεθούν στο δρόμο της Ελληνίδας αν προχωρήσει αρκετά στο τουρνουά.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή 24 Μαΐου.