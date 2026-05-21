Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Δύσκολη αποστολή για τη Σάκκαρη στο Roland Garros, θα αντιμετωπίσει την Νόσκοβα στον πρώτο γύρο του τουρνουά

Κόντρα στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης η Ελληνίδα τενίστρια στην πρεμιέρα του Grand Slam
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Ρώμης/ REUTERS/Claudia Greco
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη θα βρει μπροστά της στον πρώτο γύρο του Roland Garros την Λίντα Νόσκοβα, όπου είναι στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Μία νίκη σε δύο ματς έχει η Ελληνίδα τενίστρια ενάντια στην αθλήτρια από την Τσεχία.

Αν η Σάκκαρη καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Νόσκοβα θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε την Ουτσιγιάμα είτε αθλήτρια από τα προκριματικά, ενώ στον τρίτο γύρο θα περιμένει μία εκ των Ζενγκ και Μέρτενς.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, όπου βρίσκεται η Μαρία Σάκκαρη είναι και η Αρίνα Σαμπαλένκα και η Κόκο Γκοφ, που θα βρεθούν στο δρόμο της Ελληνίδας αν προχωρήσει αρκετά στο τουρνουά.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Κυριακή 24 Μαΐου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
150
123
89
79
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo