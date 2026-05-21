Αχιλλέας Μπέος: «Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της Super League»

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Βόλος και δήμαρχος της θεσσαλικής πόλης, Αχιλλέας Μπέος, αποκάλυψε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία της Super League ενόψει της νέας σεζόν.

Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό “Metropolis 95,5” ο Αχιλλέας Μπέος έκανε λόγο για σκάνδαλο στην περίπτωση αναδιάρθρωσης της Super League, ενώ χαρακτήρισε δίκαια πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.

Οι δηλώσεις του Μπέου

«Θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση των συναδέλφων μου αν έχω τη δυνατότητα να προσφέρω και αν είμαι ικανός να σπάσω αυγά και να διεκδικήσω πράγματα. Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της Super League».

Για τα σενάρια αναδιάρθρωσης: «Πολύ ήπια η λέξη σκάνδαλο. Το είχα πει ότι θα γίνει αυτό πριν από ενάμισι μήνα, είναι κάτι αντιδημοκρατικό. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε μία στο εκατομμύριο. Όλοι με όλες τις παθογένειες του ποδοσφαίρου έχουμε βάλει ένα ένα πετραδάκι για το καλό του ποδοσφαίρου και το βλέπουμε με το πρωτάθλημα, τον υποβιβασμό τις θέσεις τις Ευρώπης να κρίνονται τελευταία στιγμή. Ποιος θα διασφαλίσει τα οικονομικά ανοίγματα και θα τα διασφαλίσει; Υπάρχει μείωση στα χρήματα του στοιχήματος, στα τηλεοπτικά και αύξηση στο VAR.

Είμαι ο πιο παλιός παράγοντας στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο Βόλος τα προηγούμενα χρόνια κινδύνευε, ζήτησα εγώ ποτέ κάτι τέτοιο; Θα πρέπει οι ομάδες ότι πετυχαίνουν να το πετυχαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Φέτος κάναμε μία καλύτερη ομάδα, αυτό είναι το ξεκάθαρο και όχι να ζητάμε χάρες. Ο ΠΑΟΚ είναι ένας τεράστιος οργανισμός, μία μεγάλη ομάδα που της τρέφω μεγάλο σεβασμό, αλλά όλοι κρίνονται».

Για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ: «Το πήρε δίκαια η ΑΕΚ, όλο τον χρόνο ήταν εκεί και σταθερή. Όλοι πήραν αυτό που τους άξιζε στο πρωτάθλημα με τις θέσεις που κατέλαβαν».