Η Μπαρτσελόνα νίκησε χωρίς να… ιδρώσει την Βιλερμπάν στο «Παλαού Μπλαουγκράνα» για την 23η αγωνιστική της Euroleague, υπό το βλέμμα τριών «ιερών τεράτων» του ευρωπαϊκού μπάσκετ και ποδοσφαίρου.

Την ευκαιρία να τα πούν είχαν ο «θρύλος» του ΝΒΑ και της εθνικής Γαλλίας, Τόνι Πάρκερ, και ο αντίστοιχος Ισπανός «θρύλος» της Μπαρτσελόνα, Χούάν Κάρλος Ναβάρο στο περιθώριο της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα-Βιλερμπάν, όπου οι Καταλανοί επικράτησαν εύκολα 84-71 για την Euroleague.

🤤Impossible ajuntar més talent en un vídeo



🤩 Can you imagine these two playing together back in the day? pic.twitter.com/LDfxrizwPn