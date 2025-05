Final Four Euroleague: Το promo της διοργανώτριας, λίγο πριν το «τζάμπολ» του Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Μονακό βρίσκονται λίγο πριν το τζάμπολ των ημιτελικών τους στο Final Four της Euroleague, που γίνεται στο Άμπου Ντάμπι.

Με ένα video, λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του Final Four της Euroleague με το Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός, η διοργανώτρια προσπαθεί να… πορώσει τους οπαδούς, που θέλουν να δουν την ομάδα τους να φτάνει στην κορυφή.

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη δόξα» αναφέρει χαρακτηριστικά η Euroleague στην ανάρτησή της, λίγη ώρα πριν το «τζάμπολ» του Final Four.

All roads lead to #F4GLORY@FBBasketbol vs @Paobcgr for a chance at ultimate glory pic.twitter.com/TtTH7WhGwz